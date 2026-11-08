Memorias del ring: el legado de Mayin, destacado exatleta del boxeo en Santa Cruz del Sur

Nov, 2026.- Mario López Alpízar (Mayin), exatleta de boxeo de los 61 kilogramos de este territorio al sur agramontino, rememoró las subidas al ring desde el año 1967 hasta el 1973. En su división, reconoció el pugilista, debió medirse ante dos fuertes rivales: Evelio Mulét y Pablo Rojas, residentes en los municipios de Florida y Camagüey, respectivamente.

Frente a esos adversarios cosechó importantes triunfos, aunque también conoció la derrota en más de una ocasión. Si bien no conquistó laureles nacionales de gran envergadura, sí se alzó como campeón en diversos certámenes provinciales, una distinción que exigió de él agilidad, destreza y precisión en el combate cuerpo a cuerpo.

Con evidente gratitud, refirió que en su preparación atlética inicial contó con el apoyo de Roberto Conde, y posteriormente con la guía de su hermano, Jorge López Alpízar, quien tras cursar estudios de adiestramiento en La Habana obtuvo la condición de instructor en la disciplina. A ellos les atribuye Mayin el dominio de las técnicas del boxeo que hoy, al paso de los años, sigue conservando en su memoria.

Cuando el santacruceño decidió retirarse del ring, optó por asumir de manera voluntaria la formación de nuevas generaciones de atletas locales. Entre ellos recordó con orgullo a Diosdado La Fuente y a Elías Zayas, figuras que dejaron huella en el pugilismo local y cuyos éxitos continúan llenándolo de satisfacción.

Hoy, el eco de aquellas historias siguen vivas en la memoria de Mario. Para Mayin, el cuadrilátero nunca quedó atrás, se transformó en una llama encendida que trascendió su propia carrera para convertirse en legado, enseñando que la verdadera grandeza de un campeón no solo se mide por las medallas colgadas al cuello, sino por la huella imborrable que deja en el alma de quienes aprenden a luchar con honor.