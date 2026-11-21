Santa Cruz del Sur, 21 nov.- La prevención del melanoma y el condiloma acuminado centró una charla educativa realizada en el Centro de Telecomunicaciones (ETECSA) de este municipio, como parte de las acciones de promoción de salud dirigidas a los trabajadores.

La actividad estuvo a cargo de la doctora Idania Curra Buitrago, especialista en Medicina General Integral y Dermatología, quien explicó las características de ambas afecciones, sus principales vías de prevención y la importancia de acudir oportunamente a los servicios médicos ante cualquier señal de alerta.

Durante el encuentro se destacó que el melanoma es una forma grave de cáncer de piel, por lo que resulta importante prestar atención a los cambios en lunares y manchas, como variaciones de tamaño, forma, bordes o coloración. También se insistió en la necesidad de proteger la piel de la radiación solar.

Otro de los temas abordados fue el condiloma acuminado, una manifestación de la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Sobre esta afección se ofrecieron orientaciones relacionadas con su transmisión, las medidas preventivas y la importancia de buscar atención médica para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.

La jornada permitió acercar información especializada al colectivo laboral y reforzar conocimientos sobre el cuidado de la salud, con énfasis en la prevención, la detección temprana y la consulta profesional.

Estas acciones de educación sanitaria contribuyen a que las personas cuenten con herramientas para tomar decisiones responsables sobre su bienestar y el cuidado de su vida. (Con información y fotos tomadas de la página institucional Prosalud Santa Cruz del Sur en Facebook)