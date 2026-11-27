Camagüey, 27 nov.- Camagüey fue sede del acto nacional dedicado a las transformaciones económicas y sociales que se implementan en la avicultura cubana, como parte de las 176 medidas estratégicas dirigidas a elevar la eficiencia productiva en el sector.

El encuentro se desarrolló en el salón de protocolo Nicolás Guillén, de la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte, con la participación de representantes de entidades avícolas de todas las provincias del país.

La provincia resultó seleccionada por sus avances tecnológicos y resultados productivos en la actividad. En ese contexto, los trabajadores avícolas cubanos suscribieron un compromiso para convertir las transformaciones en más producción, mayores ofertas, precios más favorables y beneficios para la población.

La firma tuvo lugar este miércoles 25 de noviembre, fecha en la que el pueblo cubano rindió homenaje al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, a diez años de su fallecimiento.

Melfhi López Morá, jefa de Capital Humano del Grupo Empresarial de Alimentos y Aves (GEALAV), destacó que Camagüey se encuentra entre las provincias más avanzadas tecnológicamente. Señaló que la existencia de una planta mecanizada permite crear condiciones adecuadas para obtener producciones de mayor calidad.

Dunieski Jiménez Verde, director de la Empresa Avícola de Camagüey, explicó que transformar las formas de hacer contribuye a reducir las pérdidas y a cerrar 2026 con mayores utilidades. Según afirmó, esos resultados permitirán avanzar hacia una producción más eficiente.

Entre los objetivos estratégicos trazados para 2027 se encuentra el incremento de los niveles productivos, con el propósito de satisfacer las demandas de la población. Para alcanzar esa meta, será fundamental fortalecer el modelo de cooperación entre productores estatales y privados, mediante la unión de esfuerzos y capacidades.

El Grupo Empresarial de Alimentos y Aves, encargado de una actividad esencial para la alimentación del pueblo, trabaja por consolidar esas transformaciones en un escenario económico complejo para el país.

La avicultura cubana puede y debe continuar desarrollándose a partir de la innovación, la cooperación y la búsqueda de nuevas formas de producción. El propósito es fortalecer una actividad vital para la alimentación de la población y contribuir al desarrollo económico y social de Cuba. (Texto y foto: Gleibis Gómez Durva/Radio Cadena Agramonte)