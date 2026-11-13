Marifelix Sarría cumplió su objetivo en el Mundial de Levantamiento de Pesas

La Habana, 13 nov.- La cienfueguera Marifelix Sarría dijo que siente contenta por el resultado en el recién concluido Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, celebrado en la ciudad china de Ningbo.

La destacada atleta de la halterofilia cubana expresó que «estoy contenta ya que el objetivo se cumplió, al quedar ubicada entre las ocho primeras, con el séptimo puesto general en la división de más de 86 kilogramos. Eso me permite continuar luchando dentro del ranking olímpico con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028».

Sin embargo, consideró que, «a pesar de eso no estoy satisfecha, pues tuve varios fallos técnicos que debo seguir mejorando. Aun así, se me dio la oportunidad de disputar una medalla que no se logró, pero el cuarto lugar en el envión, con 153 kilogramos fue un cuarto lugar que reconforta para esta etapa», enfatizó Sarria.

También destacó que en la modalidad de arranque realizó dos pruebas que no valieron con 112 kilogramos, aunque levantó 108. Es algo que está tratando de mejorar y va a seguir trabajando.

«El próximo domingo viajo hacia Rusia para participar en una competencia junto a varios pesistas cubanos. Y ya hasta el próximo año no tengo ningún evento internacional. Quiero darles las gracias por al apoyo que me han ofrecido las autoridades deportivas y al pueblo cubano desde el inicio de mi carrera como atleta», acotó.

Yoanni Giniebra, jefe del colectivo de entrenadores de la preselección nacional femenina de pesas valoró de muy positiva la cita del orbe y resaltó la actuación de la cienfueguera en su primera competencia puntuable para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. (Tomado de JIT)