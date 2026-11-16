Camagüey, 16 nov.- Con un equipo de profesionales altamente capacitado, el Servicio de Cardiología del Hospital Pediátrico Provincial Eduardo Agramonte Piña asume el diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas, el ingreso hospitalario y las consultas.

El doctor Carlos Manuel Oliva Céspedes, especialista de segundo grado en Cardiología y Pediatría, quien cuenta con casi cuatro décadas de experiencia en la especialidad, habló de un sitio de referencia en la provincia aun cuando las limitaciones para procederes específicos atentan contra la calidad de vida de los infantes.

“Este trabajo es de conjunto con el desarrollo de las terapias intensivas, los genetistas, los ginecobstetras y todos los vinculados al Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), o sea, es una labor de equipo”, añadió.

El especialista indicó que las mayores incidencias están marcadas por la fiebre reumática, las miocardiopatías, las arritmias, los traumas y las enfermedades congénitas.

El también responsable de la Red Cardiopediátrica en Camagüey explicó que actualmente atienden a más de 60 niños pendientes por cirugía cardiovascular y el cateterismo cardíaco intervencionista, procederes altamente costosos.

No obstante, aseguró, que se trabaja por salvar vidas y que los pequeños realicen sus actividades normales de acuerdo a sus edades y tipo de afecciones.

A pesar las implicaciones que tiene el bloqueo, con todas las carencias que impone, el colectivo garantiza una atención especializada y sensible para los niños, niñas y adolescentes aquejados de alguna cardiopatía. (Texto y fotos: Gladys Dailyn Morera Cordero/Radio Cadena Agramonte)