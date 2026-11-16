Lluvias recientes en Santa Cruz del Sur: del “pluviómetro” del Parque a la resiliencia del proyecto Mi Costa (+ Fotos y Posts)

Santa Cruz del Sur, 16 nov.- Aunque noviembre marca oficialmente el inicio del período poco lluvioso —etapa caracterizada históricamente por una rápida disminución en la frecuencia y el volumen de las precipitaciones debido al establecimiento de la influencia anticiclónica—, la naturaleza decidió escribir este año un guion totalmente diferente.

Perspectivas climáticas avizoran un invierno anómalo en #Cuba Se prevé la llegada de un número mayor de frentes fríos, acompañados de lluvias significativas y seguidos por la influencia del anticiclón continental migratorio Detalles desde Ciencia y Técnica en nuestra web https://t.co/yXIt8DFj0A — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 27, 2026

Las jornadas del 12 y 13 de noviembre trajeron consigo un evento de inestabilidad que despertó a los santacruceños bajo el sonido constante de los aguaceros y un cielo cerrado que hacía tiempo no se veía con tanta intensidad en estas tierras del sur camagüeyano.

El pulso oficial: los números que dejó el cielo

De acuerdo con el resumen compartido por el Centro Meteorológico Provincial y los registros de las estaciones del Sistema Meteorológico, el evento más relevante ocurrió durante el jueves 12 (hasta el cierre de las 8:00 de la mañana del día 13), cuando la estación de Santa Cruz del Sur reportó 73.0 milímetros (mm).



Según los parámetros establecidos por el Instituto de Meteorología (Insmet), este volumen clasifica estrictamente como lluvia localmente intensa, al haberse concentrado en un lapso inferior a las 12 horas.

En esa misma jornada, las precipitaciones mostraron un comportamiento desigual en la geografía agramontina, destacando también los acumulados de Esmeralda (37.0 mm) y Florida (25.0 mm), mientras que en la ciudad de Camagüey apenas se midieron 8.6 mm y en Nuevitas solo 1.3 mm.

Para la jornada siguiente, el viernes 13 (con cierre a las 8:00 de la mañana del sábado 14), el área de nublados y lluvias —en correspondencia con los pronósticos del Insmet que advertían sobre la presencia de chubascos y tormentas eléctricas— se desplazó con una distribución más homogénea hacia el centro y norte de la provincia.

La perspectiva del terreno: zonas bajas y resiliencia con Mi Costa

Para entender la dimensión real de estos volúmenes de agua, es indispensable mirar la geografía del territorio. Situado en el extremo sur de la provincia, el municipio se caracteriza por ser una zona eminentemente llana y con áreas bajas, una condición topográfica que lo hace vulnerable a la acumulación rápida de grandes espejos de agua o inundaciones temporales cuando ocurren precipitaciones intensas en pocas horas.

Frente a esa realidad geográfica, cobran vital importancia las labores del proyecto internacional Mi Costa, iniciativa de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas que tiene a Santa Cruz del Sur entre sus comunidades prioritarias. Según reportes recientes de la gestión local, la iniciativa impulsa en el municipio la reconstrucción del flujo hídrico, la limpieza de canales y zanjas, y la eliminación de especies exóticas invasoras como el almendro y el marabú de olor.

Estas intervenciones técnicas —junto a la reforestación de manglares como barrera natural en zonas como La Playa y el fortalecimiento de las brigadas de monitoreo comunitario— están diseñadas precisamente para evitar obstrucciones, garantizar el adecuado escurrimiento de las aguas hacia el litoral y elevar la capacidad de respuesta de las áreas bajas ante eventos hidrometeorológicos extremos.

#Resiliencia desde #SantaCruzdelSur: Osmani Rodríguez cultiva en terrenos con salinidad Aumentar la resiliencia frente al cambio climático es una de las acciones del proyecto Mi Costa, del que la comunidad de La Playa forma parte La entrevista completa en nuestra web https://t.co/aPFvlLI1se — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 18, 2026

La vivencia popular: del aguacero a la mesa

Más allá de las mediciones técnicas en los pluviómetros y la ingeniería verde en los ecosistemas, la verdadera alma del fenómeno la narraron los propios pobladores en las calles y en las redes sociales.

️☔ ¡Amanecer pasado por agua en el sur del #Camaguey! Torrenciales aguaceros despertaron esta mañana a los pobladores de #SantaCruzDelSur, cumpliéndose así los pronósticos meteorológicos. El cielo permanece nublado. ¡A tomar precauciones! ☁️

(: Miguel Vazquez) https://t.co/ztkqnQNnz1 — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) November 13, 2026

Para el profesor de Biología y comunicador del sector educacional, Miguel Vázquez, el amanecer lluvioso no dejó lugar a dudas: “Santa Cruz del Sur bajo agua de lluvia. Torrenciales aguaceros nos despertaron. Amanece lloviendo y aún el cielo muy oscuro y con llovizna. Se cumplió el pronóstico”, compartió en Facebook, señalando con su habitual humor costumbrista que el auténtico medidor del barrio siempre ha sido “la fuente del Parque (Central)”.

El sentir popular recogió el asombro. Comentarios como “Mucha agua ha caído en el sur agramontino, hacía rato no caía tanta” se mezclaron con la picardía: “Las ranas están de fiesta”. Y como la meteorología y la vida cotidiana van siempre de la mano en el sur camagüeyano, el clima encontró su respuesta inmediata en la despensa: “También hay bastante vianda en la placita de calle F, el día se presta para (preparar) una caldosa”.

Así, entre las estadísticas científicas que confirman un episodio inusual para el undécimo mes del año, las acciones de adaptación ambiental que protegen su geografía baja y la memoria viva de sus habitantes, Santa Cruz del Sur vivió este episodio combinando la resiliencia, la ciencia y el reconfortante calor de un buen plato caliente en el hogar.

(Con datos del Centro Meteorológico Provincial de Camagüey, información climatológica del Insmet y reportes del Proyecto Mi Costa) (Fotos: Miguel Vázquez y Yunior Hierrezuelo/ Facebook)