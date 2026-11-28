París, 28 nov.- El diputado francés Rodrigo Arenas defendió este viernes la necesidad de reforzar la solidaridad con Cuba frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, durante un conversatorio sobre la isla en la Asamblea Nacional (parlamento).

Arenas, parlamentario de La Francia Insumisa (LFI), calificó el cerco impuesto por Washington como una política que impide al país caribeño ejercer plenamente su derecho a decidir su propio camino.

El legislador aseguró que desde la Asamblea Nacional (cámara baja francesa), junto a diputados del Partido Comunista y otras fuerzas, se llevó la voz de quienes rechazan el bloqueo y respaldan la soberanía cubana y la autodeterminación de los pueblos.

Además, Arenas destacó que la cultura constituye otro terreno fundamental de resistencia y solidaridad, especialmente porque suele ser uno de los primeros ámbitos atacados por las fuerzas políticas que buscan restringir la diversidad y la expresión popular.

En ese sentido, advirtió sobre las amenazas a la actividad cultural en ciudades francesas gobernadas por la ultraderechista Agrupación Nacional.

Al intervenir en el conversatorio con al afamado dúo cubano Buena Fe, el diputado defendió la creación, producción y difusión artística como espacios donde los jóvenes encuentran cauces de expresión que a veces no hallan en los partidos políticos.

Durante la presentación del encuentro propuso conocer cómo se desarrolla la creación y difusión cultural en Cuba bajo restricciones económicas del bloqueo, y extraer enseñanzas de esa experiencia para fortalecer los vínculos entre ambos pueblos.

Consideró que Francia también tiene mucho que aprender de la capacidad cubana de resistir, particularmente a través de la cultura, y expresó su deseo de que la amistad franco-cubana se traduzca en iniciativas cada vez más intensas y fructíferas. (Tomado de Prensa Latina)