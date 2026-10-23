Las medallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar-2026, un pedazo de la historia de Senegal

La Habana, 23 oct.- La experiencia y las habilidades de todo el continente africano estarán presentes en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar-2026, con la participación de 2 700 deportistas de más de 200 delegaciones, desde el próximo 31 de este mes.

Los organizadores cuidaron que las medallas reflejaran fielmente la identidad de Senegal, la primera nación africana en albergar un evento deportivo olímpico. El león, el árbol baobab y la artesanía tradicional narran una parte de la historia del país sede.

Las preseas que se entregarán a los atletas ganadores se han diseñado para contar el patrimonio y juventud de la nación. En el anverso, el león ocupa el lugar central, representa la fuerza y el coraje, dos cualidades esenciales en el deporte.

En el reverso aparece el baobab, árbol emblemático de Senegal, que evoca la longevidad, sabiduría y la transmisión del conocimiento. También sugiere la idea de una juventud que crece y se fortalece desde sus raíces.

Este diseño se desarrolló a partir de una convocatoria mundial de propuestas lanzadas por el Comité Olímpico Internacional. Bautizado como «El rugido de la juventud», fue concebido por la diseñadora española Pilar Barbadillo Vicario, de 26 años de edad.

Ambas caras de las medallas mantienen un equilibrio entre las raíces profundas y el impulso hacia el futuro, entre la herencia y el progreso. Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar-2026 representan un pedazo de la historia del país anfitrión. (Tomado de Granma) (Foto: Sitio Web del torneo)