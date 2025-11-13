Joven santacruceño incursiona en el cultivo de alimentos en su patio hogareño

Santa Cruz del Sur, 13 nov.- Sin suficiente experiencia en cultivos de alimentos el joven santacruceño Dayron Alberto Rice Nelson se decidió a sembrar en el patio de su hogar. “Por conocimientos obtenidos a través de personas amigas y preparación autodidacta me atreví adentrarme en la importante labor para el bien de mi familia y el mío propio”, reconoció.

En el sitio mejorado con tierra vegetal hay sembradío de maíz en crecimiento, ají, yuca, plátano de diversas variedades. “También boniato, matas de guayaba, guanábana y uva caleta, las que han aportado muchos frutos que he compartido con vecinos y amigos”, declaró el procedente del municipio camagüeyano de Minas”, indicó.

En otra área del terreno el Licenciado en Cultura Física pretende echar estiércol de ganado vacuno que obtendrá de una vaquería cercana para cultivar quimbombó, lechuga, tomate, pepino, ají y distintos tipos de frutales. “Después del esfuerzo vienen los logros”, aseguró.

Rice Nelson tiene como propósito relacionarse con productores de patios y parcelas de Santa Cruz del Sur para obtener semillas y consejos vitales a fin de avanzar en la faena de la que manifestó sentirse atraído. “Cuando cosecho algún alimento para consumirlo con mis familiares el regocijo que experimento es superior”, puntualizó.