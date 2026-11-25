Camagüey, 25 nov.- Las limitaciones en la distribución de agua en los municipios camagüeyanos, especialmente en la capital provincial, constituyen una problemática recurrente que afecta a la población, pese al programa inversionista que desarrolla el sistema de Recursos Hidráulicos para mejorar la infraestructura.

Las averías en los equipos de bombeo, los problemas eléctricos y otras irregularidades complejizan la entrega estable y con calidad de este importante recurso.

Betsy Rodríguez Cardoso, directora de Inversiones de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, explicó que, a pesar de las dificultades económicas que enfrenta el país, no se detienen las acciones encaminadas a perfeccionar el servicio de agua mediante el sistema de acueducto.

Entre las alternativas para solucionar las principales averías que afectan el abasto se encuentra el encadenamiento con formas de gestión no estatal. Según la directiva, esta colaboración contribuye a mantener operativas importantes estaciones de bombeo de los sistemas destinados a la población.

Para 2027, las prioridades del sector hidráulico en la provincia incluyen la conexión de nuevas conductoras, la instalación de equipos de bombeo y el emplazamiento de paneles fotovoltaicos en varias estaciones. Estas acciones permitirán reducir progresivamente la dependencia de la electricidad y mejorar la estabilidad del servicio. (Gleibis Gómez Durva /Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)