Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, 65 años de triunfos

Santa Cruz del Sur, 23 feb.- Luego del triunfo revolucionario el 1ro de enero de 1959, el nuevo gobierno se dio a la tarea, entre muchas otras, a impulsar el deporte y acceso a todo el pueblo. Sería el 23 de febrero de 1961, hace ya 65 años, que se crea en el Coliseo de la Ciudad Deportiva el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), una institución que amparada en aquel entonces por la Ley 936 de gobierno revolucionario, se encargó de organizar todo lo referente con el deporte en Cuba.

Desde entonces, el INDER es el encargado de dirigir todas las actividades relacionadas con las disciplinas deportivas, la actividad y cultura física, incluyendo la recreación con los juegos alternativos del deporte, cumpliendo su objeto social de tales prácticas en forma masiva, y así promover una vida sana, saludable, que promoviera además el compañerismo, la solidaridad, otros valores humanos necesarios para lograr la armonía y estabilidad en la sociedad.

Desde los primero años de la creación de la institución deportiva cubana, mediante el eslogan que expresa “El deporte es derecho del pueblo”, la masividad de practicar deportes ha sido continua, creciendo en cantidad y calidad, con innumerables resultados tanto en el ámbito de las diversas disciplinas competitivas, hasta la organización de programas de práctica de ejercicio físicos, conjuntamente con las actividades y clases educativas desarrolladas por los profesores de la cultura física en los distintos planteles educativos del país.

Durante más de seis décadas, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación ha acumulado un amplio bagaje de experiencias y resultados, tanto en la parte educativa, como en el plano competitivo, con la creación de centros especializados para el desarrollo y formación de atletas, como academias y combinados deportivos, las Escuelas de Iniciación Deportivas, EIDE, las Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético, ESPA, los centros de alto rendimiento, y la participación individual o por equipos de los atletas cubanos con resultados loables en lo nacional y en la arena internacional, que sumaron al medallero nacional preseas de oro, plata y bronce, entre muchos otros títulos y premios, poniendo en alto el valor y la calidad del deporte cubano, que se extiende además a la colaboración en otras naciones, con técnicos, especialistas, entrenadores, profesores de cultura física, promotores deportivos, y por consiguiente dando validación y prestigio al quehacer del INDER como organismo rector y responsable de lograr el alto desarrollo deportivo en Cuba. (Imagen tomada de Internet)