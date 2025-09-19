Inspirados profesores y alumnos de escuela especial santacruceña en ideas de Fidel

Santa Cruz del Sur, 19 sep.- El centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que se cumplirá el 13 de agosto del próximo año, es motivación principal en el presente curso escolar 2025-2026 en la escuela de enseñanza especial Tania La Guerrillera, única de su tipo del territorio santacruceño. Así lo hizo saber Nidia Otero Guerra, directora de la institución educativa.

En el plantel de bellos jardines y diversidad de cultivos están matriculados 50 educandos, quienes través del sistema multigrado cursan estudios de preescolar a noveno grado. La mayoría de ellos con discapacidad intelectual y sólo tres presentan dificultades generalizadas en el aprendizaje. Podrán retornar a la enseñanza general una vez venzan los contenidos.

A los pequeños se les ha garantizado la base material de estudio y de vida para la etapa lectiva. Además tienen la totalidad de los educadores para recibir los turnos de clases establecidos, donde la base esencial del proceso radica en la calidad del aprendizaje. A su vez participan en el huerto escolar, preparándose de esa manera para la vida adulta independiente.

Otero Guerra expresó satisfecha la disposición de los padres, miembros de la Asociación de la Revolución Cubana (ACRC) y la comunidad, de acompañar el desarrollo del recién iniciado curso en el que está muy vigente la predica de José Martí, las ideas de Fidel y el ejemplo de Tania La Guerrillera, quien formó parte de la guerrilla del Ché en Bolivia hasta su caída en combate.