Nov, 2026.- El pescador de especies de escama José Feliciano Jiménez Guerra nació y se hizo hombre en la comunidad de La Playa, en Santa Cruz del Sur, sitio donde se casó y constituyó su familia. Allí era feliz junto a su esposa, su hija y el mar. Nunca imaginó que, al residir en una confortable vivienda de madera y mampostería, el huracán Paloma pudiera destruirla.

Varios fueron los fenómenos atmosféricos que azotaron el municipio, sobre todo el entorno habitacional del litoral; sin embargo, no causaron daño alguno al inmueble que con toda intención construyó el lugareño para sentir de cerca la brisa salitrosa y el graznido de gaviotas y rabihorcados.

Hoy, 8 de noviembre, se cumplen 18 años de que el meteoro Paloma —sin nobleza alguna, pese al nombre con el que fue identificado por los meteorólogos— ocasionara numerosos estragos materiales al fondo habitacional de esta localidad. No obstante, no se afectó vida humana alguna gracias al accionar conjunto de las autoridades y la Defensa Civil.

Tras decretarse la fase recuperativa, José Feliciano regresó a su lugar de origen. Fue muy triste lo que sus pupilas contemplaron entre lágrimas: su morada y la de muchos vecinos habían quedado devastadas. Miró hacia el sosegado mar, ya sin peligro de un cercano fenómeno natural que lo embraveciera, respiró profundo y juró no perder la fe en los dirigentes de la Revolución cubana.

Jiménez Guerra vivió con su cónyuge en una edificación de madera de la comunidad del barrio Paloma junto a otros muchos damnificados. Tiempo después recibió, por esa condición y junto a su esposa (actualmente fallecida), un apartamento en uno de los edificios multifamiliares de la comunidad 50 Aniversario de Santa Cruz del Sur, construida para las familias que quedaron sin hogar a causa del intenso huracán.