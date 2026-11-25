Camagüey, 25 nov.- El Hospital Amalia Simoni vincula hoy su aniversario 67 con el homenaje a Fidel Castro, mediante una jornada especial de actividades científicas y académicas, a una década de su desaparición física.

La celebración adquiere particular significado por la cercanía de ambas fechas, pues el líder histórico de la Revolución cubana pasó a la inmortalidad el 25 de noviembre de 2016, mientras que la institución camagüeyana fue inaugurada por él el 27 de noviembre de 1959, como centro antituberculoso.

Desde aquella apertura, el hospital experimentó una progresiva transformación de sus servicios y funciones, hasta consolidarse como una institución clínico-quirúrgica y docente, con responsabilidades en la atención especializada, la formación de profesionales y el desarrollo de investigaciones en beneficio de la salud pública.

Uno de los capítulos más significativos de su trayectoria reciente correspondió al enfrentamiento a la COVID-19, cuando sus instalaciones y profesionales asumieron la atención a pacientes afectados por el SARS-CoV-2, en un escenario que exigió reorganizar capacidades asistenciales, fortalecer los protocolos médicos y aplicar conocimientos científicos ante una enfermedad de comportamiento entonces desconocido.

En ese contexto, la jornada científica y la primera Jornada Científica Provincial de Longevidad sitúan nuevamente la investigación como herramienta para perfeccionar la práctica médica, actualizar conocimientos y encontrar respuestas a los desafíos contemporáneos del sistema sanitario.

Entre las conferencias magistrales sobresalió la intervención de la doctora Ofelia María Mayo García, quien abordó la pertinencia y los retos actuales del método clínico, con énfasis en el razonamiento médico y la relación entre profesionales y pacientes.

También se presentaron los temas «El riñón bajo asedio. Repensando la pielonefritis aguda más allá del urocultivo», de la doctora Lourdes Elena Yera Loyola, y «Nutrición en las hepatitis virales agudas», a cargo de la doctora Marelen Pérez González.

El programa incluyó una mesa redonda sobre el empiema pleural, desde la perspectiva multidisciplinaria del Servicio de Cirugía, espacio que favoreció el intercambio de experiencias y conocimientos entre especialistas.

Asimismo, se expusieron investigaciones sobre el comportamiento clínico, epidemiológico y evolutivo del síndrome de Guillain-Barré, la angina inestable en unidades de cuidados intensivos según el sexo y la evaluación multidisciplinaria de pacientes con cáncer pulmonar durante un quinquenio. (Fuente: Prensa Latina) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)