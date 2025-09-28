domingo, septiembre 28, 2025
Homenaje a los héroes y mártires de Pino 3 y La Caobita: Gloria Eterna

Hugo Betancourt Mayoral

Entre el rocío de la madrugada acecha la muerte / no sospechan los combatientes rebeldes / que la traición anidó entre las guardarrayas / pulula el viento frío cual anuncio postrer de la cruzada, / los carros silencioso avanzan a la muerte, / error y coraje se funden en el ulular de los motores, / el guía hunde espuelas al caballo, / la vileza galopa entre las cañas, / la señal, el disparo, la masacre comienza, / hombres y armas, el fuego entrecruzado, / quejido y muerte, dolor y sorpresa, los hombres caen, / Algunos no pudieron defenderse, / corren, se dispersan, reaccionan, / combaten, pero ya es inútil, / el amasijo de cadáveres yace / Heridos, aturdidos, cazados como bestias, / La jauría asesina hincó sus dientes, / Apresan, ofenden, saquean, profanan, maltratan, / Sangre de los cuerpos corre sobre la tierra, / Alimenta la tierra, la nutre, la honra…

Entre el rocío de la madrugada acechó la muerte, / El trasiego de gente, heridos, guardias, la conspiración… / El traslado, disparos, granadas, metralla, / La muerte cebó sus apetitos, los asesinos no / Una caoba joven testigo del horror / Nutrió sus raíces con sangre noble, sangre cubana… / Los muertos hablarán, sus cuerpos descansarán por siempre, / Pero el espíritu alado de sus noble vidas / Cabalgará en su pueblo, en sus hijos, hermanos, madres, / En el obrero, el constructor, el medico, el maestro,…..

Hoy reposan gloriosos los treinta y tres restos inmortales, / Aquellos que empuñaron las armas para defender el derecho, para defender la justicia, para defender la igualdad, / para defender la Vida, / y hoy su pueblo les rinde póstumo homenaje, / se inspiran en su ejemplo, en su entrega, en su valor, / Y les dice: ¡Gracias compañeros, por conquistar la Libertad!(Imágenes: Cortesía del periodista Lázaro David Najarro Pujol)

