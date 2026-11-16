Holguín en el centro de la creación: así se alista FIART 2026

La Habana, 16 nov.- La XXVIII Feria Internacional de Artesanía FIART 2026 tendrá lugar del 4 al 20 de diciembre próximo en la Estación Cultural de Línea y 18, en esta capital, bajo el lema “Arte, utilidad y oficio”, con la participación de artesanos, artistas y expositores nacionales y extranjeros; y dedicada en esta edición a la provincia de Holguín.

Según fuentes del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), la cita reconocerá la riqueza cultural y las tradiciones artesanales de ese territorio oriental, así como el talento de sus creadores en diferentes manifestaciones y técnicas del trabajo artesanal.

Durante 17 días, el evento propiciará un espacio de encuentro e intercambio entre profesionales del sector, además de favorecer la promoción y comercialización de productos que conjugan creatividad, funcionalidad y valores estéticos.

FIART constituye una plataforma para visibilizar la diversidad de la artesanía cubana, estimular el desarrollo de los oficios y propiciar el acercamiento entre las expresiones tradicionales y las nuevas propuestas de creación.

La convocatoria al encuentro, divulgada por el FCBC, invita al público a participar en esta siempre esperada celebración de las artes aplicadas y la creación artesanal.

A la sazón, el viernes 20 de noviembre tendrá lugar un encuentro con la prensa para ofrecer otros pormenores de FIART 2026, feria que trasciende su condición de espacio expositivo y comercial, ya que constituye una de las principales plataformas de promoción, reconocimiento y desarrollo de la creación artesanal en la mayor de las Antillas.

Desde su surgimiento, la cita ha contribuido a preservar los saberes tradicionales, a la vez que ha estimulado la continuidad de los oficios, y favorecido su renovación mediante nuevas propuestas estéticas y funcionales.

Pero, más que todo, desde el punto de vista cultural, FIART protege y visibiliza el patrimonio material e inmaterial asociado a técnicas, materiales y prácticas transmitidas entre generaciones; permitiendo mostrar la diversidad de las identidades territoriales cubanas y reconocer el aporte de los artesanos a la cultura nacional. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)