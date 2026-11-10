Futuros profesores deportivos consolidan la ciencia pedagógica en Santa Cruz del Sur (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 10 nov.- Consolidar las competencias prácticas necesarias para transformar la teoría pedagógica en herramientas activas son objetivos de la profundización metodológica en el territorio que realizan trece estudiantes santacruceños de segundo año de la Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) Inés Luaces Sánchez, perteneciente al Sistema de Educación Deportiva en Cuba.

Esta etapa representa la evaluación final de un ciclo formativo que articula tres disciplinas fundamentales: Teoría y Práctica de los Juegos, Pedagogía Aplicada al Deporte y Metodología de la Educación Física.

La integración de los saberes permite a los alumnos estructurar clases fundamentadas en diagnósticos precisos, planificación rigurosa y adaptación al entorno escolar cubano. Lejos de la improvisación teórica, el ejercicio prioriza la aplicación práctica de procedimientos didácticos orientados a fomentar la inclusión, la motivación y el aprendizaje significativo en la infancia.

Con el respaldo metodológico de la Dirección Municipal de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), el dominio de los objetivos pedagógicos resulta indispensable para garantizar que cada actividad cumpla con un propósito formativo real.

La preparación de los jóvenes de la EPEF reafirma el compromiso del territorio con la base del deporte escolar. Al dominar el diseño de clases estructuradas y dinámicas, los futuros profesores reafirman que la enseñanza de la Educación Física en Cuba se construye mediante la confluencia de la ciencia pedagógica y la práctica cotidiana en los terrenos.

Con este ejercicio final, Santa Cruz del Sur aporta nuevos profesionales capacitados al sistema deportivo. La labor coordinada garantiza que la formación docente responda directamente a las necesidades de masificación deportiva y desarrollo físico de la niñez en la localidad.

Más allá de las aulas, el accionar del INDER en Santa Cruz del Sur trasciende la docencia directa, se consolida como el pilar fundamental que sostiene la vitalidad de los combinados deportivos. (Con información y fotos tomadas de la página instiucional en Facebook del Inder en Santa Cruz del Sur)