La Habana, 20 nov.- Francisco Ronnei Estévez y Osmairy González Espinosa escogieron un camino solitario, transitado a paso rápido, en las calles o en los carriles de las pistas dentro de los estadios.

Sin embargo, en un momento de esa carrera decidieron enfrentar juntos la incertidumbre y la ilusión de los kilómetros que esperan sus pies en alguna estación del futuro.

A inicios de este año comenzaron a mirarse de otra manera. Después de mucho tiempo en el equipo nacional, «fue surgiendo hasta que se dio», cuenta el ganador de la prueba reina en Marabana, luego de cinco coronas en 10 000 metros y tres en la media maratón.

«Nos encontramos relativamente cerca: él en Bejucal, Mayabeque, mientras yo en San Antonio de los Baños, Artemisa. Nos conocemos desde chiquitos, nunca lo vi como pareja, pero la vida es así, ocurrió, y me siento feliz porque estamos muy bien», relata la subcampeona de los 21 km por segunda edición consecutiva.

Acerca de los logros en estos diez meses, «ambos superamos las marcas en casi todas las distancias», apunta Ronnei. «Vivimos cada momento, lo bueno y lo malo, siempre nos apoyamos en todo. En un evento quieres que el otro se muestre lo mejor posible», complementa ella.

Él confiesa ponerse más nervioso cuando compite Osmairy «porque sé qué hacer en mi caso, pero siempre me preocupo por ella, cargo esa responsabilidad».

Recuerda la tensión cuando aguardaban los boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde ella terminó quinta en los 3 000 con obstáculos, ganados por la compatriota Anisleidis Ochoa Suárez con récord del certamen, mientras él finalizó cuarto en 10 000 y octavo en 5 000, «debido a un error de estrategia».

En Marabana el desempeño distó de lo esperado por la artemiseña, «pero cada carrera es diferente, obtuve nuevas experiencias para la próxima».

En lo adelante, solo piensa entregar el máximo esfuerzo «para no quedar en el intento de alcanzar los objetivos». Ahora esos propósitos están fijados en Lima, Perú.

Así lo confirma su compañero: «Nos enfocamos en la clasificación a los Juegos Panamericanos. Está dura, pero ella le puede llegar en la pista y yo en la maratón. Si nos apoyamos como durante este 2026, el próximo año lo conseguiremos también».

Los kilómetros de competencia, en cualquier circunstancia, rinden igual, pero cuando dos personas corren juntas les sobran razones para continuar. (Por: Jorge Ernesto Angulo Leiva | Granma) (Ambos participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Foto: Tomada de Facebook)