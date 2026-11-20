Camagüey, 20 nov.- El reconocimiento a la trayectoria, la dedicación y el aporte de los trabajadores farmacéuticos centró una jornada de homenaje celebrada en el Hospital Oncológico de Camagüey, en vísperas del Día del Farmacéutico Cubano, que se conmemora cada 22 de noviembre.

La actividad, encabezada por autoridades sanitarias y sindicales del territorio, incluyó la entrega de la distinción «Manuel Piti Fajardo» a trabajadores con 20 y 25 años de servicio, así como reconocimientos a profesionales internacionalistas y colectivos destacados. Entre estos últimos figuraron los departamentos de Medicamentos y Tecnologías Médicas de los hospitales provinciales Manuel Ascunce Domenech y materno ginecobstétrico Ana Betancourt de Mora, además de varias unidades de farmacia.

La fecha dedicada a estos profesionales coincide con el natalicio de Antonio Guiteras Holmes, farmacéutico y destacado revolucionario cubano, nacido el 22 de noviembre de 1906. En 2026 se cumplen 120 años de su nacimiento. La conmemoración también estuvo acompañada por el recuerdo del pensamiento humanista de Fidel Castro Ruz.

La actividad farmacéutica en Cuba cuenta con una larga trayectoria. Después del triunfo de la Revolución, la reorganización de los servicios sanitarios y la ampliación de la atención médica a toda la población dieron un nuevo impulso al sector. Se fortaleció la red de farmacias comunitarias y hospitalarias, integrada al Sistema Nacional de Salud.

En medio de las dificultades que afectan la disponibilidad de medicamentos del cuadro básico, agravadas por las restricciones derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, los trabajadores del sector continúan desempeñando sus responsabilidades en hospitales y farmacias. Su labor cotidiana exige preparación, responsabilidad y sensibilidad ante las necesidades de cada paciente.

Los farmacéuticos camagüeyanos ratifican así su compromiso con la salud del pueblo y con una profesión en la que el conocimiento científico, la vocación de servicio y el trato humano resultan inseparables. (Con información y foto tomadas de Televisión Camagüey)