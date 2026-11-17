Camagüey, 17 nov.- El Centro de Interpretación de Camagüey recibió a integrantes de la Red de Jóvenes del Ministerio de Energía y Minas, como parte de la expedición «Jóvenes en Transición Energética».

El encuentro permitió a los participantes acercarse a una de las ciudades más emblemáticas de Cuba y reflexionar sobre la relación entre el desarrollo energético y la preservación del patrimonio histórico.

La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC) subrayó mediante una publicación en su cuenta institucional de Facebook, que durante la visita, los jóvenes conocieron las características arquitectónicas y culturales de Camagüey, así como el proceso de fundación, desarrollo y consolidación de la antigua villa de Santa María del Puerto del Príncipe.

El recorrido por la memoria urbana les ofreció una visión de cómo la ciudad ha conservado su identidad a lo largo de los siglos, pese a los cambios y desafíos de cada época.

Publica la nota de la OHCC en la referida red social que la transformación de la matriz energética constituye una necesidad para el país, sin embargo, su implementación debe respetar los valores que hicieron de Camagüey una Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En ese sentido, los participantes coincidieron en que la transición energética representa una oportunidad para incorporar soluciones modernas y sostenibles sin afectar la fisonomía ni el entorno histórico de la urbe.

El conocimiento de las particularidades arquitectónicas, históricas y culturales de Camagüey contribuirá a que los jóvenes diseñen e impulsen proyectos capaces de armonizar la innovación energética con la conservación patrimonial. De ese modo, podrán promover iniciativas que favorezcan la sostenibilidad sin renunciar a la identidad de la ciudad.

La jornada reafirmó el compromiso de la Red de Jóvenes del Ministerio de Energía y Minas con un futuro en el que la innovación y la tradición avancen de manera conjunta. Con su rica herencia cultural y su vocación de progreso, Camagüey constituye un escenario propicio para demostrar que la transición energética puede desarrollarse sin perder los valores que la hacen única. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada del perfil de Facebook de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey)