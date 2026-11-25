Camagüey, 25 nov.- La Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz, primera creada por la Revolución cubana, entregó este martes los Premios a la Excelencia en la Internacionalización 2025, a profesores, investigadores y áreas, cuyos aportes contribuyen al desarrollo de este proceso en la institución.

Se distinguió el quehacer de alumnos de pregrado y postgrado, directivos, así como la labor de la carrera de Lengua Inglesa como segunda lengua extranjera, la Facultad de Construcciones y la Cátedra de Género, Familia y Sociedad, publicó la casa de altos estudios en su perfil en la red social Facebook.

De igual manera, agasajaron a las direcciones de Comunicación Institucional y Extensión Universitaria, Proyecto Internacional de mayor impacto y a los resultados “Envejecimiento, deterioro cognitivo y salud en la Zona Patrimonio Mundial de Camagüey (Cuba): diagnóstico, caracterización y cartografía de equipamientos asistenciales para una población vulnerable del centro histórico”.

En esta ocasión, recibió un galardón el artículo científico Evolution of Sweet Potato (Ipomoea batatas [L.] Lam.) Breeding in Cuba., publicado en la revista internacional Plants, por resultar el de mayor colaboración e impacto, agregó la cuenta oficial en Facebook.

Durante el acto de entrega, Julio Madera Quintana, rector de la Universidad de Camagüey, enfatizó en la importancia de lograr nuevos proyectos foráneos, en el empeño de impulsar la búsqueda de financiamiento, incorporar tecnologías novedosas y obtener alianzas de mayor alcance.

El proceso de internacionalización, subrayó, debe ampliar la movilidad académica y estudiantil, incrementar las oportunidades de formación de máster y doctores, y convertir la gestión de proyectos en prioridad de las facultades y centros de estudio.

Insistió a su vez en fortalecer la internacionalización del currículo, al tiempo que deben consolidarse lazos estratégicos y programas de cooperación sostenibles.

Como parte de la jornada se entregaron los Premios de la Academia de Ciencias de Cuba 2025 al resultado de la investigación científica “El semblante de la nación. Dos siglos del constitucionalismo cubano”, del autor principal Carlos Manuel Villabella Armengol.

También fue acreedor de ese reconocimiento el trabajo denominado “Contribuciones a la fitoquímica, farmacología y conservación de plantas que crecen en la región centro-oriental de Cuba”, del autor principal Enrique Molina Pérez. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)