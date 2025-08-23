Estadística, una especialidad que hizo crecer profesionalmente a la santacruceña Dalvia Jiménez

Santa Cruz del Sur, 22 ago.- Dalvia Jiménez Jiménez ingresó al Politécnico de Economía Raúl Rodríguez Moreno cuando la institución de la Educación Técnica y Profesional se encontraba en áreas de la Comunidad La Playa, en la ciudad cabecera santacruceña. “Eso fue hace más de 15 años. Egresé de Técnico Medio en Contabilidad. Pensé que tenía un mundo por delante para ejercer lo estudiado”, expresó.

Pero al buscar fuentes de empleo en la Dirección de Salud Pública de esta localidad había una plaza vacante en el Departamento de Estadística. “No dudé en aceptar sin tener idea del trabajo a realizar. Desde el primer momento se me aseguró que tendría ayuda de compañeras con experiencia en el quehacer”, señaló.

Con interés de por medio la lugareña adquirió los conocimientos básicos en la rama que le era desconocida. “No dejaba de preguntar. Nunca salí de la oficina sin aclarar alguna duda. Me estudié toda la documentación relacionada con la labor para estar a la par de las demás colegas. Les debo el desarrollo alcanzado”, indicó agradecida.

Cuando los directivos de Salud Municipal en suelo santacruceño consideraron que Dalvia tenía las condiciones para ocupar un cargo superior le propusieron promoverla. “Hace tres años dirijo el Departamento de Estadística del Policlínico Ernesto Che Guevara, atendido por otras compañeras. Tenemos magníficas relaciones humanas y laborales”, comentó.

Dalvia Jiménez da seguimiento estadístico a las consultas externas, las pesquisas a llevar a cabo por la brigada antivectorial, la atención a embarazadas en Hogar Materno, adultos mayores en la Casa de Abuelos Ramón Montero Hernández y a pacientes en consultorios del médico y la enfermera de la familia, entre otras actividades que abarcan la especialidad.