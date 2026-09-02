Entusiasmadas y felices estudiantes santacruceñas de primaria por el nuevo curso escolar

Santa Cruz del Sur, 1ro sep.- La felicidad no le cabe en el pecho a Ashley Eduarda Muñiz Alcalá y Melissa María Carbonell Sánchez. La razón por la que están así no es difícil de conocer. Ambas comenzaron el sexto grado en la escuela primaria José Martí de esta localidad este primero de septiembre.

Mucho fue el disfrute que experimentaron durante la etapa vacacional que se extiende los meses de julio y agosto. Expresaron sentir grandes deseos de volver a la institución educativa en la que están matrículadas desde el grado preescolar. Lo que las hace inseparables.

Refirieron que este martes es de gran alegría. Podrán ver a sus compañeros de estudio, abrazarlos y compartir experiencias. A la vez que crecerá en sus responsabilidades de pioneros el ser como fue el Comandante Ernesto Ché Guevara, serio, alegre y profundo ante el estudio, la puntualidad y el respeto a padres y maestros.

Ashley Eduarda y Melissa María fueron este lunes a saludar a Yuliannis Alpízar Téllez, la educadora que les impartirá nuevos contenidos en el último nivel de la enseñanza primaria en el plantel José Martí de Santa Cruz del Sur. Ahsley recitaó una poesía en el acto de inicio de curso este martes y su joven colega le dirigió unas palabras de bienvenida al estudiantado.