Camagüey, 21 nov.- Camagüey alberga el 22 por ciento de las playas y costas de Cuba, una condición que refuerza hoy la importancia de la investigación científica para reducir vulnerabilidades y preparar comunidades frente al cambio climático.

En ese contexto, el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey (CIMAC) desarrolló un proyecto dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta de los asentamientos costeros ante los riesgos climáticos, con acciones en La Gloria-Piloto, perteneciente al municipio de Sierra de Cubitas, y Santa Rita, en Nuevitas.

Según datos ofrecidos por el Informe Final del proyecto «Modelo de gestión comunitaria para el desarrollo sostenible orientado a la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en las comunidades costeras La Gloria-Piloto y Santa Rita», entre las principales amenazas identificadas figuran la elevación del nivel del mar, la erosión, las inundaciones costeras y la penetración de la cuña salina, fenómenos que pueden afectar los suelos, las aguas subterráneas, los ecosistemas y las actividades económicas de esos territorios.

El documento, fechado en noviembre de 2026, precisa que en La Gloria-Piloto concluyó un estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante inundaciones por intensas lluvias, enriquecido con el análisis del peligro por inundaciones costeras. Este último contempló escenarios asociados a huracanes de categorías uno, tres y cinco.

Como parte de los resultados también se elaboraron planes de adaptación al cambio climático para las dos comunidades, a partir de la evaluación de sus condiciones físico-naturales, económico-productivas y sociodemográficas, así como de los elementos expuestos, las vulnerabilidades existentes y las capacidades locales de respuesta.

Uno de los aportes científicos señalados en el informe fue la incorporación de una nueva dimensión, denominada riesgos climáticos, al diagnóstico comunitario integrado.

El análisis permitió identificar los peligros presentes y futuros, los elementos expuestos, las vulnerabilidades asociadas y la capacidad de respuesta de cada asentamiento. Según el documento, esta experiencia constituyó una novedad en el país y en la provincia.

La investigación también aplicó a escala comunitaria herramientas como los planes de adaptación al cambio climático y el modelo de ordenamiento ambiental, concebidos como soporte para la toma de decisiones y la planificación del desarrollo sostenible.

El proyecto involucró a 14 instituciones provinciales y municipales y a 53 especialistas. Además, identificó 12 iniciativas comunitarias para impulsar la gestión del conocimiento y la innovación, de las cuales tres fueron elaboradas e implementadas. (Tomado de Prensa Latina) (Foto tomada de internet)