Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ajusta horario de atención a partir de este 1ro de noviembre

La Habana, 1ro nov.- A través de su perfil de Facebook, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) informó que, a partir de hoy, sus oficinas comerciales comenzarán a prestar servicios a las 9:00 a.m., como parte de las disposiciones para mantener el horario de verano anunciadas por los ministerios de Energía y Minas, y de Trabajo y Seguridad Social.

En otra publicación, la empresa señaló que los sistemas fotovoltaicos ya están instalados en sitios tecnológicos, radiobases y centrales telefónicas de varias provincias, y alcanzan las 88 cabeceras municipales.

Según Etecsa, estos sistemas contribuyen a fortalecer la disponibilidad de los servicios, aunque su alcance depende también del estado de los equipos, las condiciones de los locales, la logística y las capacidades técnicas.

La empresa añadió que la disponibilidad de proveedores y el espacio físico en cada territorio pueden limitar la instalación de paneles, por lo que continúa buscando alternativas para respaldar la red de telecomunicaciones durante las 24 horas. (Tomado de Juventud Rebelde)