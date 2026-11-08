Empresa de Bebidas y Refrescos de Camagüey impulsa sus producciones mediante el uso de energía solar

Camagüey, 8 nov.- La Empresa de Bebidas y Refrescos de Camagüey avanza en su transición hacia fuentes renovables de energía con la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus principales industrias, de acuerdo con un reciente reporte de la televisión local.

Modernización tecnológica y generación solar en Florida

En la Fábrica de Refrescos del municipio de Florida, la modernización de la línea de producción se combinó con la instalación de un sistema fotovoltaico integrado por 176 paneles solares en total (divididos en 86 paneles de 625 W y 90 paneles de 529 W). La infraestructura incluye un inversor de 120 kW y un banco de baterías con una capacidad de respaldo de 825 kW.

En términos de rendimiento, la planta genera diariamente unos 320 kW de energía renovable, lo que equivale a un volumen de 9,6 MW al mes y una proyeccion de 117 MW al año.

Este flujo eléctrico garantiza el funcionamiento continuo de áreas clave como el sistema de tratamiento de agua y el laboratorio de análisis físico-químico de materias primas, al tiempo que representa un ahorro directo de unos 6 MW mensuales que dejan de demandarse al Sistema Eléctrico Nacional.

Autonomía en la Fábrica de Ron y Vinos Puerto Príncipe

Por su parte, la Fábrica de Ron y Vinos Puerto Príncipe sustenta gran parte de su ritmo operativo en la energía solar. Según las proyecciones de la entidad, el año cerrará con el 80% de su demanda energética respaldada por paneles fotovoltaicos.

Esta autonomía no solo asegura la continuidad de los procesos fabriles, sino que facilita alianzas estratégicas con otras organizaciones que aportan materias primas y tecnologías, potenciando el encadenamiento productivo.

Con estos proyectos, la transición energética se consolida en la provincia como una alternativa indispensable para asegurar ingresos a los trabajadores y elevar las producciones físicas disponibles en el mercado. (Fuente: Televisión Camagüey)