El camagüeyano Comas y el santiaguero Vinent, monarcas categóricos en Clásico Legado Maya

La Habana, 11 nov.- La Escuela Cubana de boxeo sigue dando golpes fuertes, aunque estos dos torneos no cuenten con un nivel alto. Los siete hombres que acudieron al Abierto Internacional de Guizhou pelearán en la final y, bien lejos de esa provincia de China, otros dos pugilistas antillanos consiguieron cinturones en un evento realizado en México.

El camagüeyano Ernesto Bernardo Comas (70 kg) y el santiaguero Luis Enrique Vinent (65 kg) obtuvieron las fajas del Clásico Legado Maya, en Playa del Carmen, balneario costero perteneciente al estado de Quintana Roo. Las informaciones sobre el certamen son casi inexistentes, por lo que Juventud Rebelde conversó con Robinson Pol, comisionado nacional de boxeo, y con el campeón Vinent.

«Ellos se encuentran en México invitados a un campo de entrenamiento y con posibilidades de competir en algunos eventos del estado Quintana Roo. El sábado inició el evento Legado Maya, que consiste en realizar dos combates (cuatro atletas por división) para obtener el cinturón de la justa. Luis Enrique y Ernesto continuarán la preparación allí hasta finales de este mes», explicó el directivo.

Vinent, por su parte, declaró a JR que efectuó dos peleas en el torneo Clásico Legado Maya y «me sentí bien preparado para obtener la victoria. Las estrategias fueron llevar los combates al estilo auténtico cubano, trabajando mucho la mano adelantada y dejando una imagen clara de superioridad, ya que fueron oponentes de la sede».

«Esta oportunidad surgió gracias a Kika Promotions y a su equipo de trabajo, que nos invitaron a México y pudimos demostrar una brillante actuación. Hace poco yo logré la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano desarrollado en Puebla, México, y allí aseguré la clasificación, en mi peso, para los Juegos Panamericanos de Lima, el próximo año. Ese es mi objetivo principal ahora, continuar preparándome para los Juegos», afirmó Luis Enrique, participante en el Campeonato Mundial de 2025, en Liverpool, Inglaterra, donde perdió en su segunda salida.

En cuanto a Comas, joven boxeador de 22 años, aprovecha su segunda oportunidad en el extranjero, pues en 2025 intervino en el Abierto Internacional de Guizhou, en China, y cayó en su debut ante el mongol Bayarkhuu Buyandalai. (Tomado de Juventud Rebelde) (En la foto: Luis Enrique Vinent ha obtenido dos cinturones durante su estancia en México)