Ejercicio Moncada por preparación combativa en Camagüey (+ Fotos)

Camagüey, 5 nov.- Con la unidad de todas las estructuras y del pueblo, se desarrolla en Camagüey el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo, amenazas y agresión a la seguridad interior.

Durante el inicio de la jornada, este miércoles, Walter Simón Noris, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), afirmó que el objetivo es elevar la preparación de los jefes y oficiales, promover habilidades de cohesión de los grupos y subgrupos de trabajo, y consolidar el sistema defensivo territorial.

En correspondencia con la compleja situación que enfrenta el país, Jorge Enrique Sutil Sarabia, vicepresidente del CDP, insistió en la importancia de puntualizar los planes, llevar a cabo la puesta en completa disposición para la defensa de los órganos de dirección a los diferentes niveles, incrementar la preparación de todas las categorías, además de garantizar la preservación de las fuerzas, los medios y los recursos, entre otras indicaciones.

Como parte de las actividades de este primer día del ejercicio, que concluirá hoy, Roberto Moya Espinosa, especialista para la Defensa y Defensa Civil del Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte Loynaz, puntualizó que se efectuó una preparación de la formación especial de ese centro, encargado de mantener las operaciones aéreas en el período del estado al paso de guerra hasta que las condiciones lo permitan.

Además, cumplieron misiones como la desconcentración de todos los medios, la defensa del perímetro y la obstaculización de la pista del aeródromo.

En otro momento, precisó el coronel Andrés Rodríguez Vargas, jefe de Preparación Combativa de la Región Militar Camagüey, que, con el propósito de fortalecer la preparación de las unidades ante el enemigo, tuvo lugar un ejercicio táctico de escuadra y del subgrupo de tropas especiales, y otro de mando, en el cual participó el batallón de infantería y de tropas especiales.

De igual manera, se activaron los puestos de mando y dirección en la Región Militar Camagüey, en unidades militares, así como el CDP y los consejos de Defensa municipales del territorio agramontino. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)