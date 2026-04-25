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Educación santacruceña y el trabajo sistemático por la superación

Editor Web Radio Santa Cruz

Santa Cruz del Sur, 25 abr.- El sector de la educación en el municipio santacruceño se encuentra inmerso en diversas acciones y responsabilidades en medio del contexto actual producido por la crisis electro energética que atraviesa la nación. nuevas actividades se sumaron a su labor de preparación del personal docente, tanto de alumnos, como de profesores y directivos de la entidad educacional del territorio sureño.

De tal quehacer explica Nielvis Sánchez Wing, Metodóloga de Superación de la Dirección Municipal de Educación en Santacruz del Sur, a través de la entrevista concedida a Nilda Sotolongo Castellanos.

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