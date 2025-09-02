Diputados argentinos mueven piezas y ponen en jaque de nuevo a Milei (+Fotos)

Los actuales inquilinos de la Casa Rosada no querrán saber los resultados de lo que deliberen este martes en la cámara baja donde los legisladores buscan que la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, sea interpelada en el recinto. No será un martes fácil para el jefe de Estado.

La oposición intenta avanzar con una serie de proyectos entre los que se incluye citar a Karina, para que brinde explicaciones en la cámara baja por el presunto pago de coimas en las contrataciones a laboratorios por medicinas para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), escándalo que estalló tras las revelaciones hechas por el exdirector de ese organismo, amigo y exabogado del presidente, Diego Spagnuolo.

Al mismo tiempo, se reúne por primera vez, luego que el jueves pasado se destrabara su funcionamiento, la comisión investigadora que busca esclarecer la responsabilidad política del mandatario al promocionar la falsa criptomoneda $Libra que condujo a una megaestafa.

Milei intenta tomar distancia de ese escándalo que involucra al igual que en “coimagate” a su hermana y a la mano derecha de esta, Eduardo Menem.

La Comisión de Salud someterá a debates sendos proyectos los cuales estipulan que Karina Milei rinda cuentas ante la Cámara de Diputados sobre el escándalo ANDIS.

Esa iniciativa la impulsan diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de Unión por la Patria, quienes también quieren traer al Congreso al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique sobre este escabroso tema para el ejecutivo.

A su vez, el proyecto del bloque Encuentro Federal persigue interpelar a Lugones, así como también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La Comisión sobre Discapacidad también se reunirá para tratar otros proyectos relacionados con el escándalo del cobro de coimas que incluyen pedidos de que Karina Milei venga al palacio legislativo a brindar explicaciones.

Relacionado con esto, legisladores también impulsan una resolución contra la denuncia por el ejecutivo y el fallo judicial de un juez amigo del poder para que la prensa deje de difundir los audios en los que está grabada Karina Milei, y ordena el allanamiento de las casas de varios periodistas y la incautación de sus equipos de trabajo y celulares. (Tomado de Prensa Latina)