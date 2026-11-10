Díaz-Canel defiende soberanía de Cuba ante amenazas de EEUU: «el futuro no se decidirá jamás al norte»

La Habana, 10 nov.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió la soberanía de la isla ante la escalada de agresiones y amenazas que hoy mantiene el Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

«El futuro de Cuba no se decidirá jamás al norte. Eso ya lo dejamos claro desde el primero de enero de 1959, y no va a cambiar por muy torcidos que sean los planes yanquis para intentar doblegarnos. Ya debieran saberlo», escribió el mandatario en la red social X.

Díaz-Canel calificó de «perverso» que Washington no asuma la responsabilidad por el castigo colectivo al que somete al pueblo cubano, mediante «un bloqueo criminal de combustibles y una persecución enfermiza de todo lo que tribute a su desarrollo y bienestar material».

Según el jefe de Estado, las mentiras que utiliza Estados Unidos para justificar ese genocidio son «cada vez más ridículas», mientras disminuye el número de personas que creen en ellas.

«Cuba seguirá peleando por la verdad y la justicia», concluyó el mandatario.

El mensaje de Díaz-Canel se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el lunes que Cuba «caerá bastante pronto» y que es «una nación fallida».

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró también el lunes que Cuba es un «Estado fallido» que representa una «amenaza» para la seguridad y los intereses de Washington. (Tomado de Prensa Latina)