Santa Cruz del Sur, FECHA nov.- La ejecución de complejas labores constructivas que permiten reducir la contratación de servicios externos y aprovechar mejor los recursos materiales y humanos de la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur (Episur) distingue el trabajo de un grupo de obreros de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Industria.

El trabajo titulado «Disminución de los costos de construcción y montaje de la Cámara 8-1» obtuvo la categoría de Relevante en el Fórum por la Innovación de esa UEB, resultado que le permite representar a la entidad en el encuentro empresarial previsto para reconocer los aportes científicos e innovadores de 2026.

La propuesta es fruto del esfuerzo de una brigada constructiva dirigida por Elio Pausa Bello e integrada por Asterio Miguel Salazar, Jorge Espinosa Rincón, Yoanki Blanco Solano, Yeínier Martínez Estévez, Yordanis Hernández Salazar y Justo Sosa Áreas.

La experiencia demuestra cómo la aplicación de conocimientos técnicos y la iniciativa de los trabajadores contribuyen a solucionar necesidades de la empresa, reducir gastos y aprovechar mejor los recursos disponibles.

El colectivo reúne a trabajadores con diferentes años de experiencia en la actividad pesquera y constructiva. Elio Pausa Bello acumula cerca de 25 años de labor en el sector, mientras Asterio Miguel Salazar y Jorge Espinosa Rincón superan las tres décadas de experiencia. Por su parte, Yordanis Hernández Salazar y Justo Sosa Áreas cuentan con alrededor de diez años de trabajo, en tanto Yeínier Martínez Estévez y Yoanki Blanco Solano se incorporaron más recientemente a estas labores.

A lo largo de su trayectoria, otros trabajadores de Santa Cruz del Sur también han integrado esta brigada, que se ha distinguido por su capacidad para ejecutar soluciones constructivas en la entidad pesquera.

Como parte de las iniciativas que enriquecen el movimiento científico e innovador de Episur, también sobresale el trabajo de Legna Dayana Rodríguez Meriño, directora de Calidad de la empresa, y Ricardo Muñiz Hernández, especialista con más de 30 años de experiencia en la entidad. Ambos unieron conocimientos y experiencia para elaborar los manuales de los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001) e Inocuidad Alimentaria (ISO 22000).

Estos documentos contribuyen a fortalecer la organización y el control de los procesos empresariales, así como la protección de los trabajadores y las garantías sanitarias en la producción de alimentos.

Las iniciativas forman parte de la labor que impulsa la entidad y evidencian la importancia de combinar la experiencia acumulada, la preparación profesional y la creatividad de los trabajadores en la búsqueda de soluciones que favorezcan el desarrollo productivo y económico del baluarte pesquero al sur de Camagüey. (Con información y foto tomadas de la página institucional de la Episur en Facebook)