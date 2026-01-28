Descubren la pintura rupestre más antigua del mundo (+ Fotos y Video)

Indonesia, ubicada en el Sudeste Asiático y Oceanía, se consolida como epicentro de los orígenes de la expresión creativa de la humanidad. Un equipo internacional de científicos identificó en la isla de Sulawesi (también conocida como Célebes) una silueta de mano con una antigüedad de al menos 67 mil 800 años.

La investigación, publicada este miércoles por la Revista Nature, convierte a esta obra en la manifestación artística más antigua del planeta encontrada hasta la fecha. El hallazgo ocurrió en la cueva de Liang Metanduno, situada en la isla de Muna, perteneciente al archipiélago de Sulawesi.

Con este descubrimiento, la silueta de mano desplaza en los libros de historia a las tres figuras humanas que interactúan con un cerdo salvaje, obra de hace 51 mil 200 años hallada en una cueva de la isla de Célebes en junio de 2024. La nueva imagen supera por más de 15.000 años el récord establecido anteriormente.

Para determinar la edad con exactitud, los investigadores analizaron los depósitos minerales acumulados de forma natural sobre la roca. Estas capas funcionan como un sello temporal que permite calcular la antigüedad mínima del pigmento con una precisión inédita.

La obra posee una característica inusual: la silueta original recibió una modificación intencional. Los autores del estudio observaron que los contornos de los dedos fueron estrechados para dar a la mano la apariencia de una garra. Según los expertos, este detalle sugiere un significado simbólico profundo que se mantuvo a través de las generaciones.

La evidencia arqueológica indica que la cueva de Liang Metanduno no fue un sitio de paso. Por el contrario, el lugar funcionó como un espacio de producción artística constante durante al menos 35 mil años. El arqueólogo y geoquímico Maxime Aubert, líder del proyecto, indicó que Sulawesi albergó una de las culturas artísticas más ricas y estables del mundo desde el inicio de su ocupación humana.

Hito en las migraciones

Más allá del valor estético, este descubrimiento es una pieza clave para entender el proceso de población del resto del mundo. La fecha de 67 mil 800 años refuerza la teoría de una llegada temprana de los humanos a Australia, cuando esta aún formaba parte de la masa continental de Sahul, la cual integraba también a Tasmania y Nueva Guinea.

El estudio, resultado de la colaboración entre la Universidad Griffith (Australia), la Agencia Nacional de Investigación de Indonesia (BRIN) y la Universidad Southern Cross, destaca que este arte rupestre en Sulawesi valida la importancia de la “ruta del norte” en la expansión humana por el sudeste asiático.

“Nuestra nueva fase de investigación muestra que Sulawesi albergó una de las culturas artísticas más antiguas y ricas del mundo, cuyos orígenes se remontan al inicio de la ocupación humana de la isla”, declaró el arqueólogo Maxime Aubert.

Los datos publicados por la Revista Nature también facilitan la comprensión de los trayectos de estos grupos migratorios. Los investigadores analizan dos rutas principales: una al norte, que atraviesa islas como Sulawesi hacia Nueva Guinea, y otra al sur, con travesías marítimas directas hacia el norte de Australia. La antigüedad de la silueta en Liang Metanduno otorga un peso definitivo a la vía septentrional en este proceso histórico. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)