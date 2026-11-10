Cuba rememora histórica visita de Fidel a Chile: «estrechó los entrañables vínculos de amistad y solidaridad»

La Habana, 10 nov.- El Gobierno de Cuba rememoró hoy la visita del Comandante en Jefe Fidel Castro a Chile hace 55 años, por invitación del entonces presidente Salvador Allende.

«A lo largo de 23 días, (la visita) propició un acercamiento entre ambos procesos revolucionarios y estrechó los entrañables vínculos de amistad y solidaridad entre sus líderes y pueblos», escribió en la red social X el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

La cancillería destacó que aquel acontecimiento marcó un hito en las relaciones entre Cuba y Chile, sentó las bases para una mayor cooperación y dejó un legado de hermandad que perdura en la historia de nuestras naciones.

El líder de la revolución cubana visitó por primera vez Chile entre el 10 de noviembre, día en que fue recibido por Allende en el Aeropuerto de Santiago, y el 4 de diciembre de 1971, cuando dejó el país dos días después de su discurso de despedida en el Estadio Nacional.

Durante la visita se establecieron las bases de cooperación mutua entre los procesos políticos liderados por Allende y Fidel, la que a mediano plazo sería decisiva para el progreso del socialismo en Chile. (Tomado de Prensa Latina)