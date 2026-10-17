Cuba recibe donativos de Japón y Rusia para reforzar la seguridad alimentaria

La Habana, 17 oct.- Destinados a fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar a los sectores más vulnerables de la población, Cuba recibió donativos del Gobierno de Japón y de la Federación de Rusia.

El aporte ruso –proveniente del Ministerio de Defensa Civil, Emergencias y Eliminación de las Consecuencias de los Desastres Naturales– consiste en 750 toneladas de aceite vegetal, 211 ya descargadas y más de 500 arribadas en otro lote.

En el acto de recepción, presidido por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga; el embajador de la Federación de Rusia, Victor Koronelli; así como miembros del Programa Mundial de Alimentos en Cuba, se resaltó que la contribución se suma a los otros recursos, como combustible, medicamentos y alimentos, que el país euroasiático ha entregado a la Isla.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, agradeció la contribución, y agregó que el donativo está destinado a las familias con niños menores de cinco años, que estén en situación de vulnerabilidad; embarazadas, infantes con enfermedades crónicas y bajo peso.

Díaz Velázquez puntualizó también que, «en medio del difícil contexto que enfrenta Cuba, el donativo supone otra oportunidad para reafirmar los lazos históricos que unen a los dos países».

Por su parte, Victor Koronelli añadió que la entrega de aceite vegetal, además de ser un gesto simbólico, será de mucha importancia en este momento de bloqueo recrudecido impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Respecto al donativo japonés, las 425 toneladas de arroz recibidas forman parte de la respuesta humanitaria para apoyar a la población afectada tras el paso del huracán Melissa por el Oriente del país, que, a través del Programa Mundial de Alimentos, habían arribado 170 toneladas de granos y 226 toneladas de aceite.

A decir del embajador de Japón, Nakamura Kazuhito, el país asiático estará siempre dispuesto a la colaboración y entrega de recursos que permitan aliviar a la población cubana.

El vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Pérez-Oliva Fraga, enfatizó que estos hechos evidencian que Cuba no está sola, «sobre cuando se pretende, desde la administración estadounidense, aislar a nuestro país bajo presiones y amenazas directas, sobre la base de mentiras para que el mundo reaccione en contra del Gobierno cubano».

Sobre el caso del donativo japonés, dijo que fue una de las cargas que, como consecuencia del bloqueo hacia Cuba, quedó varada en el puerto, por lo que retrasó, durante varios meses, su arribo a Cuba.

«Nuestro Gobierno garantiza que los donativos lleguen a las personas más vulnerables y centros de atención social, con el fin de apoyar y asegurar los niveles de alimentación», puntualizó. (Tomado de Granma)