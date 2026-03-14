Cuba no es una amenaza: Asociación Italia-Cuba llama a protesta en Roma
Roma, 13 mar.- La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba se hace eco del llamamiento de la sociedad civil para una movilización extraordinaria de solidaridad con el pueblo de Cuba y convoca una manifestación nacional para el próximo 11 de abril 2026 en Roma.
Una comunidad que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido estrangular, privándola de toda posibilidad de abastecimiento de petróleo, lo que ha provocado la parálisis del transporte, la producción de energía y, en consecuencia, la producción industrial y agrícola, su distribución, los servicios de asistencia sanitaria y, en definitiva, la vida cotidiana de las personas y sus familias.
Todo ello porque Cuba, según el presidente Trump, representa una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de los Estados Unidos. Solo se puede considerar así desde el punto de vista moral, por el ejemplo de solidaridad que Cuba ha representado durante décadas para muchos países, incluido el nuestro cuando nos vimos abrumados por la pandemia de Covid-19 o actualmente cuando, según el artículo del Corriere della Sera del 10 de marzo de 2026, «la profesionalidad, la humanidad y la humildad de los médicos cubanos en la sanidad calabresa» ha salvado del cierre a los hospitales de esa región.
Si cae Cuba, cae toda la humanidad.
Por lo tanto, les invitamos a adherirse y participar en la manifestación nacional que tendrá lugar en Roma, el 11 de abril de 2026 a las 15:00 horas.
Marco Papacci – Presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba
Loredana Macchietti Minà – Presidenta de la Fundación Gianni Minà
Adolfo Pérez Esquivel – Escritor, Premio Nobel de la Paz 1980
Angelo D’Orsi – Historiador, periodista
Frei Betto – Escritor
Pino Arlacchi – Sociólogo, Vicesecretario General de la ONU (1997-2002)
Michele Rech, Zerocalcare – dibujante de cómics
Fabrizio Chiodo – Investigador
Alessandro Di Battista – Escritor, columnista
Piergiorgio Odifreddi – Matemático, ensayista italiano
Carlo Rovelli – Físico teórico, ensayista
Fiorella Mannoia – Cantante, actriz
Elena Basile – Embajadora, escritora
Moni Ovadia – Actor, cantautor, escritor
Elio Germano – Actor, director
Jasmine Trinca – Actriz, directora
Luciano Vasapollo – Profesor de la Pontificia Academia PAMI
Francesco Schettino – Catedrático de Economía Política, Universidad Vanvitelli Campania.
Sara Romanò – Investigadora, Departamento de Cultura, Política y Sociedad, Universidad de Turín.
Ascanio Celestini – Actor teatral, director de cine, escritor y dramaturgo.
Jorit – Artista.
Francesco della Puppa – Catedrático de Sociología General, Universidad Cà Foscari de Venecia.
Valentina Coglio – Profesora de Sociología Económica, Universidad de Turín
Padre Alex Zanotelli – Misionero comboniano
Don Angelo Cassano – Párroco en Bari y representante de Libera Puglia
Giuseppe De Marzo – Director científico de Gea – Escuela de Justicia Ecológica y Ambiental
Elisa Sermarini, Presidenta de Gea – Escuela de Justicia Ecológica y Ambiental
Maria Elena Delia – Portavoz del Movimiento Global hacia Gaza y de la Flotilla de la Libertad
Francesco Sylos Labini – Físico, ensayista
Rita Martufi – Coordinadora del Capítulo Italiano de la REDH
Grazia Tuzi- Profesora universitaria
Ivano De Matteo – Actor, director, guionista
Vinicio Capossela – Cantautor y multiinstrumentista.
Valentina Ferlan- Guionista. Carolina Morace, eurodiputada.
Alberto Bradanini- Embajador
Daniele Sepe – Saxofonista y compositor
Vauro – Dibujante
Anna Foglietta – Actriz
Alessandro Haber – Actor
Fabio Marcelli – Jurista en Derecho Internacional
Orsetta Gregoretti – Directora, guionista, actriz
Metella Raboni – Diseñadora de vestuario
Antonino Iuorio – Actor, director de teatro
Jonis Bascir – Actor, compositor
Sandro Teti – Editor
Ginevra Iuorio – Montadora
Orlando Castillo «Watussi» – Cantante y compositor venezolano
Andrea D’Ambrosio – Director y guionista
Ettore De Lorenzo – Periodista
Roberto Trenca – Músico
Enrico Capuano – Cantautor
Laura Peretti – Arquitecta
Tommaso Sodano – ex Vicealcalde de Nápoles
Luigi De Magistris – ex Alcalde de Nápoles
Maddalena Cannito – Investigadora de Cultura, Política y Sociedad de la Universidad de Turín
Sofia Venturoli – Profesora asociada del departamento de Cultura de la Universidad de Turín
Antonio Minaldi – Escritor y militante
Juan Carlos De Martin – Profesor universitario del Politécnico de Turín
Filippo Barbera – Profesor universitario de la UniTo
Alessandra De Rossi – Profesora universitaria de la UniTo
Francesco Dell’Accio – Profesor universitario de la Universidad de Calabria
Maria Carmela De Bonis – Profesora universitaria de la Universidad de Basilicata
Elena Zapponi, Antropóloga de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.
Nicola Melloni, Profesor universitario de la Universidad de Pisa.
Stefania Maurizi, Periodista de Il Fatto Quotidiano.
Silvio Calamara -Redactor de CGTN China
Carolina Morace – Eurodiputada
Daniele Masala – Campeón Olímpico de Pentatlón Los Angels1984. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)