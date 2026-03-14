Cuba no es una amenaza: Asociación Italia-Cuba llama a protesta en Roma

Roma, 13 mar.- La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba se hace eco del llamamiento de la sociedad civil para una movilización extraordinaria de solidaridad con el pueblo de Cuba y convoca una manifestación nacional para el próximo 11 de abril 2026 en Roma.

Una comunidad que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido estrangular, privándola de toda posibilidad de abastecimiento de petróleo, lo que ha provocado la parálisis del transporte, la producción de energía y, en consecuencia, la producción industrial y agrícola, su distribución, los servicios de asistencia sanitaria y, en definitiva, la vida cotidiana de las personas y sus familias.

Todo ello porque Cuba, según el presidente Trump, representa una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de los Estados Unidos. Solo se puede considerar así desde el punto de vista moral, por el ejemplo de solidaridad que Cuba ha representado durante décadas para muchos países, incluido el nuestro cuando nos vimos abrumados por la pandemia de Covid-19 o actualmente cuando, según el artículo del Corriere della Sera del 10 de marzo de 2026, «la profesionalidad, la humanidad y la humildad de los médicos cubanos en la sanidad calabresa» ha salvado del cierre a los hospitales de esa región.

Si cae Cuba, cae toda la humanidad.

Por lo tanto, les invitamos a adherirse y participar en la manifestación nacional que tendrá lugar en Roma, el 11 de abril de 2026 a las 15:00 horas.

Marco Papacci – Presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba

Loredana Macchietti Minà – Presidenta de la Fundación Gianni Minà

Adolfo Pérez Esquivel – Escritor, Premio Nobel de la Paz 1980

Angelo D’Orsi – Historiador, periodista

Frei Betto – Escritor

Pino Arlacchi – Sociólogo, Vicesecretario General de la ONU (1997-2002)

Michele Rech, Zerocalcare – dibujante de cómics

Fabrizio Chiodo – Investigador

Alessandro Di Battista – Escritor, columnista

Piergiorgio Odifreddi – Matemático, ensayista italiano

Carlo Rovelli – Físico teórico, ensayista

Fiorella Mannoia – Cantante, actriz

Elena Basile – Embajadora, escritora

Moni Ovadia – Actor, cantautor, escritor

Elio Germano – Actor, director

Jasmine Trinca – Actriz, directora

Luciano Vasapollo – Profesor de la Pontificia Academia PAMI

Francesco Schettino – Catedrático de Economía Política, Universidad Vanvitelli Campania.

Sara Romanò – Investigadora, Departamento de Cultura, Política y Sociedad, Universidad de Turín.

Ascanio Celestini – Actor teatral, director de cine, escritor y dramaturgo.

Jorit – Artista.

Francesco della Puppa – Catedrático de Sociología General, Universidad Cà Foscari de Venecia.

Valentina Coglio – Profesora de Sociología Económica, Universidad de Turín

Padre Alex Zanotelli – Misionero comboniano

Don Angelo Cassano – Párroco en Bari y representante de Libera Puglia

Giuseppe De Marzo – Director científico de Gea – Escuela de Justicia Ecológica y Ambiental

Elisa Sermarini, Presidenta de Gea – Escuela de Justicia Ecológica y Ambiental

Maria Elena Delia – Portavoz del Movimiento Global hacia Gaza y de la Flotilla de la Libertad

Francesco Sylos Labini – Físico, ensayista

Rita Martufi – Coordinadora del Capítulo Italiano de la REDH

Grazia Tuzi- Profesora universitaria

Ivano De Matteo – Actor, director, guionista

Vinicio Capossela – Cantautor y multiinstrumentista.

Valentina Ferlan- Guionista. Carolina Morace, eurodiputada.

Alberto Bradanini- Embajador

Daniele Sepe – Saxofonista y compositor

Vauro – Dibujante

Anna Foglietta – Actriz

Alessandro Haber – Actor

Fabio Marcelli – Jurista en Derecho Internacional

Orsetta Gregoretti – Directora, guionista, actriz

Metella Raboni – Diseñadora de vestuario

Antonino Iuorio – Actor, director de teatro

Jonis Bascir – Actor, compositor

Sandro Teti – Editor

Ginevra Iuorio – Montadora

Orlando Castillo «Watussi» – Cantante y compositor venezolano

Andrea D’Ambrosio – Director y guionista

Ettore De Lorenzo – Periodista

Roberto Trenca – Músico

Enrico Capuano – Cantautor

Laura Peretti – Arquitecta

Tommaso Sodano – ex Vicealcalde de Nápoles

Luigi De Magistris – ex Alcalde de Nápoles

Maddalena Cannito – Investigadora de Cultura, Política y Sociedad de la Universidad de Turín

Sofia Venturoli – Profesora asociada del departamento de Cultura de la Universidad de Turín

Antonio Minaldi – Escritor y militante

Juan Carlos De Martin – Profesor universitario del Politécnico de Turín

Filippo Barbera – Profesor universitario de la UniTo

Alessandra De Rossi – Profesora universitaria de la UniTo

Francesco Dell’Accio – Profesor universitario de la Universidad de Calabria

Maria Carmela De Bonis – Profesora universitaria de la Universidad de Basilicata

Elena Zapponi, Antropóloga de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.

Nicola Melloni, Profesor universitario de la Universidad de Pisa.

Stefania Maurizi, Periodista de Il Fatto Quotidiano.

Silvio Calamara -Redactor de CGTN China

Carolina Morace – Eurodiputada

Daniele Masala – Campeón Olímpico de Pentatlón Los Angels1984. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)