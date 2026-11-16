Cuba muestra su cultura en la Fiesta de las Naciones en Chile: “la cubanía se vive estemos donde estemos”

Santiago de Chile, 16 nov.- Cuba, con su música, sus colores y sabores, participó en Chile en la Fiesta de las Naciones, un evento que reunió a 55 países con el objetivo de promover el intercambio cultural.

Representantes de América, Europa, África, Asia y Oceanía estuvieron presentes en esta segunda edición del encuentro, que tuvo como escenario el Parque Araucano, un pulmón verde de la comuna capitalina de Las Condes.

“Esta ha sido una experiencia maravillosa”, declaró a Prensa Latina Sandra Nava, epidemióloga retirada que reside aquí desde hace algunos años.

Explicó que un grupo de cubanos decidieron unirse para exponer las ropas típicas, los bailes, rones y tabacos que forman parte de las raíces de su país. “La cubanía se vive estemos donde estemos”, dijo.

Al pabellón de la nación caribeña muchos se acercaron para presenciar cómo un torcedor elaboraba tabacos cubanos.

“El habano es reconocido como el mejor tabaco del mundo”, afirmó.

Los puros son famosos porque están hechos con materiales de alta calidad, las hojas provienen de zonas específicas, como Vuelta Abajo, en la provincia de Pinar del Río, y los torcedores ponen mucho empeño en su elaboración.

“Nosotros venimos a mostrar las cosas que más se conocen, como el ron, el tabaco, el café y, por supuesto, la música que no puede faltar”, dijo el cónsul de Cuba en Chile, Vladimir Guerra.

Destacó que la afluencia al pabellón fue muy buena y el éxito de los productos también.

El funcionario se refirió a la importancia de estos espacios para que cada país muestre su cultura y puedan conocerse entre sí.

Degustaciones de comidas y bebidas, danzas tradicionales y expresiones folclóricas, espectáculos, música y talleres de idioma, formaron parte de la variada oferta de este evento organizado por la Municipalidad de Las Condes y su Corporación Cultural. (Tomado de Prensa Latina)