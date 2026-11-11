Cuba inicia mantenimiento energético de 21 días en Felton

Holguín, 11 nov.- La Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en la localidad cubana de Mayarí, comenzó este martes un mantenimiento de 21 días para rehabilitar componentes claves y elevar su generación, limitada ahora a 110 megavatios.

La intervención, a cargo de brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), Empresa Constructora de Obras Industriales No. 9, y operarios de la propia planta, entre otros, abarca la caldera, el condensador y los dos calentadores de aire regenerativo, informó a Prensa Latina el director en funciones de la instalación, Víctor Hugo González.

Una de las tareas más complejas es el lavado integral de la caldera, que acumula 14 meses de explotación continua sin ese procedimiento y demandará unos 15 días de trabajo sostenido de las brigadas.

El programa incluye además la limpieza del condensador y la sustitución de los cestos en ambos calentadores de aire regenerativo, intervención considerada ruta crítica por el volumen de desmontaje y reemplazo que implica.

Según González, durante el período está previsto resolver 160 reportes técnicos pendientes, identificados previamente por inspectores y operadores, lo que permitirá atender deficiencias acumuladas y verificar el estado de los equipos.

La unidad uno de Felton, con capacidad de 260 megavatios, operó las últimas semanas con cerca de 110 megavatios, lo que evidencia la necesidad de la reparación para el sistema electroenergético nacional.

El cumplimiento del cronograma exigirá una coordinación estrecha entre las entidades participantes, ante la complejidad de las labores y la necesidad de concluir las intervenciones en el plazo fijado. (Tomado de Prensa Latina)