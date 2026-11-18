La Habana, 18 nov.- La transformación digital de la administración pública cubana contará con una metodología integral para reorganizar los procesos institucionales, reducir trámites y mejorar los servicios a la población, a partir de lo establecido en la Resolución 24/2026 del Ministerio de Comunicaciones, publicada este martes en la Gaceta Oficial de la República.

Aylin Febles Estrada, viceministra de Comunicaciones, explicó que la disposición –que entrará en vigor siete días después de su publicación– responde a la transformación económica y social 165 y constituye una herramienta para acompañar a los organismos de la Administración Central del Estado y los gobiernos territoriales en la elaboración de sus estrategias de transformación digital e introducción de la inteligencia artificial (IA).

En conferencia de prensa, precisó que el propósito trasciende la incorporación de programas informáticos a las actividades habituales de las instituciones y abarca, a su juicio, «un proceso de cambio organizacional y cultural».

Su propósito –dijo– es dotar a los municipios, provincias y ministerios de una guía práctica para transformar las dinámicas de trabajo mediante la optimización de la gestión de recursos y ofrecer respuestas más eficientes a la población.

La metodología, agregó, es resultado de un trabajo iniciado tras la aprobación, en marzo de 2024, de la Política Nacional de Transformación Digital y la Estrategia de Inteligencia Artificial; así como las consultorías desarrolladas desde entonces, especialistas del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, la Unión de Informáticos de Cuba, el Ministerio de Comunicaciones y varias universidades.

Febles Estrada señaló que esas experiencias permitieron identificar dificultades en la organización de los procesos, sistemas tecnológicos que no eran conocidos por otras áreas y problemas relacionados con el intercambio y la administración de los datos.

UNA TRANSFORMACIÓN QUE PARTE DE LOS PROBLEMAS COTIDIANOS

La metodología establece etapas para alcanzar una comprensión común del funcionamiento institucional, diagnosticar las capacidades existentes y diseñar estrategias que integren progresivamente la inteligencia artificial.

De igual forma, el diagnóstico comprende la cultura digital, los procesos administrativos, las tecnologías disponibles, la gestión de la información y la preparación de cada entidad para incorporar nuevas herramientas.

Uno de sus principios fundamentales es que la transformación debe estar conducida por los máximos responsables de las instituciones y no limitarse al trabajo de los especialistas informáticos.

Asimismo, la viceministra destacó la necesidad de incorporar a funcionarios y ciudadanos en la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones, de modo que las herramientas tecnológicas respondan a necesidades concretas.

La viceministra insistió en que las decisiones deben sustentarse en información confiable y en una adecuada gestión de los datos, condición indispensable para incorporar soluciones de IA.

La metodología contempla además indicadores para medir los resultados de las estrategias y evaluar los avances de las instituciones en materia de transformación digital.

Su aplicación se relaciona, también, con otras medidas dirigidas a la interoperabilidad de los sistemas, la gobernanza de datos y el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales.

Febles Estrada informó que la Secretaría de Transformación Digital evaluará, transcurrido un año, los resultados de la implementación, las dificultades identificadas y la necesidad de actualizar la metodología. (Tomado de Granma)