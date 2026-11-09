Convocan evento de mayor alcance sobre desarrollo territorial, cooperativismo y turismo sostenible en Cuba

La Habana, 9 nov.- El Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA) de la Universidad de Pinar del Río anunció que del 10 al 12 de noviembre próximo se celebrará el Congreso Internacional de CE-GESTA 2026 en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la participación de delegados nacionales y de unos 15 países.

Carlos César Torres Paz, presidente del Comité Organizador, hizo llegar a la Agencia Cubana de Noticias un documento según el cual el Congreso Internacional de CE-GESTA 2026 constituye un evento emblemático y el de mayor alcance que se realiza en el país sobre desarrollo territorial, cooperativismo y turismo local sostenible.

En un mismo espacio reúne a estructuras de gobierno, académicos y expertos, actores económicos estatales y no estatales, así como organizaciones profesionales, y visibiliza, en los ámbitos nacional e internacional, las buenas prácticas generadas en torno a las temáticas del Congreso.

Unos 800 delegados cubanos, en modalidades presencial y virtual, y 60 (20 presentes) de Brasil, México, Ecuador, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Angola y Suecia conocerán la importancia de seguir perfeccionando los sistemas de gestión de gobierno basados en la ciencia y la innovación.

Las ponencias que se expondrán permitirán evaluar el avance de experiencias concretas de implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas recientemente, pues cada una contiene historias de vida que transmiten al mundo un mensaje claro de la capacidad de resiliencia del pueblo cubano ante las presiones del gobierno de Estados Unidos.

Del 10 al 12 de noviembre tendrán lugar paneles, conferencias y talleres a cargo de especialistas, que rendirán homenaje a Fidel Castro en el año del centenario de su natalicio. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)