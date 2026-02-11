Convocan artistas y escritores jóvenes a una Jornada por la Literatura y la Vida

La Habana, 11 feb.- La Asociación Hermanos Saíz y la revista cultural El Caimán Barbudo convocaron a una Jornada por la Literatura y la Vida, entre el 12 y el 22 de febrero, fecha en la cual estaba prevista la Feria Internacional del Libro de La Habana; la cual fue pospuesta debido a la situación extraordinaria que vive el país, provocada por el bloqueo genocida que ejerce el Gobierno de los Estados Unidos sobre la Isla.

«Invitamos a escritores, promotores, editores, amigos, a los amantes de las letras y a todos los que se quieran sumar a compartir poesías, obras narrativas o fragmentos, reseñas de libros…, y a divulgar en redes sociales sus textos o autores preferidos», fue el llamado hecho en redes sociales este martes.

Asimismo, convocaron a leer o regalar obras literarias a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y a otras personas que encuentren en la calle, un parque o cualquier otro sitio…

«Que sea una convocatoria internacional. Ojalá se sumen jóvenes, adolescentes, niños y personas adultas de otros países. Que sea una manera de tender puentes y conocer más obras, escritores y también lectores», reza el texto.

«La literatura es también un símbolo de sensibilidad, conocimientos, humanismo y capacidad de crear. “Libros y no bombas” es lo que merece el mundo, paz y no amenazas en un planeta que debiera estar cada vez más interconectado desde el amor, el respeto y la pasión por la lectura y el arte, con sus bellezas y diversidades», añadieron.

En el Pabellón Cuba, sede nacional de la AHS, durante esos días se regalarán libros o poemas, «con la certeza de que la literatura y la creación de manera general también salvan». (Tomado de Radio Cadena Agramonte)