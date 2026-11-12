Convocan a jóvenes músicos cubanos a la Beca de Creación Ignacio Villa

La Habana, 12 nov.- La Asociación Hermanos Saíz (AHS), en coordinación con el Instituto Cubano de la Música y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), convocó a los jóvenes músicos cubanos a participar en la Beca de Creación Ignacio Villa, iniciativa destinada a estimular la creación y promover la joven vanguardia de la música popular en el país.

Podrán aspirar los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional, de hasta 35 años de edad, sean o no miembros de la AHS, siempre que no hayan obtenido anteriormente este reconocimiento.

Los interesados deberán presentar una muestra de al menos cinco canciones originales e inéditas, en formato MP3 y con calidad suficiente para su evaluación, pertenecientes a cualquier género de la música popular o tradicional; propuesta que incluirá, además, un documento con la fundamentación conceptual del proyecto, de una extensión máxima de una cuartilla, los datos personales y una síntesis curricular del aspirante.

También será necesario acreditar que las obras son originales, no han sido comprometidas con ninguna disquera ni han recibido premios en otros certámenes.

Hasta el 31 de octubre de 2026 se recibirán las propuestas mediante el correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, con el asunto «Beca Ignacio Villa»; adjuntándose la documentación en formato Word o PDF y un acceso a Google Drive contentivo de las canciones.

Asimismo, se podrán entregar los proyectos en soporte digital en cualquiera de las sedes de la AHS en el país.

El estímulo contempla la entrega de un diploma acreditativo y un apoyo económico de cinco mil CUP mensuales durante seis meses, destinado a respaldar el montaje del repertorio.

Como parte del reconocimiento, la EGREM producirá un material promocional que incluirá las obras premiadas y otras que se ajusten a las características de la beca; y, según las condiciones y necesidades del proyecto seleccionado, este podrá adoptar formatos como EP, disco compacto, paquete electrónico de prensa (EPK), videoclip o audiovisual musical, este último concebido como registro del concierto de lanzamiento.

Una vez concedida la beca, el proyecto ganador pasará a integrar el catálogo del sello discográfico EGREM; además, si el beneficiario no pertenece a la AHS y manifiesta interés en incorporarse a la organización, se valorará su ingreso por una vía expedita.

Los resultados se darán a conocer en enero de 2027, durante un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la AHS, y el fallo del jurado será inapelable.

Ignacio Villa, Bola de Nieve (1911-1971), pianista, compositor y cantante cubano, ha sido considerado como una de las figuras más singulares y universales de la música nacional.

Con un estilo interpretativo inconfundible, que conjugó elegancia, humor, teatralidad y profundas raíces populares, Villa trascendió las fronteras de Cuba y dejó una huella perdurable en la cultura iberoamericana.

Su legado artístico, expresión de la riqueza y originalidad de la creación musical cubana, da nombre a este estímulo destinado a impulsar a las nuevas generaciones de compositores e intérpretes del país. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)