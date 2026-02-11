Convertida Empresa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora en Asociación Económica Internacional

Camagüey, 11 feb.- La Empresa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora, ubicada en el municipio de Vertientes, está aprobada como una Asociación Económica Internacional.

La información ofrecida por la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) argumenta que la entidad ya comenzó la exportación de carbón a Europa y tiene la posibilidad de importar insumos necesarios para revitalizar el sector agrícola, en particular el programa arrocero.

El propósito es convertir a la Empresa Ruta Invasora en un polo exportador a partir de que la provincia dispone de más de 30 rubros que pueden insertarse en el mercado internacional.

Michel Ballate Camejo, director general de la citada entidad, explicó que se prevé para la campaña 2025-2026 la siembra y cosecha de más de 22 mil 522 toneladas, a partir del balance de agua aprobado en el territorio.

Debido a la sequía están concentrados los esfuerzos en la zona norte de Camagüey para, mediante el movimiento de arroz popular, llegar a las 17 mil hectáreas, aunque son las entidades especializadas las que disponen de las mejores condiciones, cultura arrocera y entregan prácticamente el 85% de la producción al Estado, refiere la Agencia Cubana de Noticias. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)