Washington, 28 nov.- En el presente ciclo meteorológico se rompió un nuevo récord en la temporada de huracanes, ya que un histórico fenómeno de El Niño, que continúa ganando fuerza, mantiene frenado el desarrollo de ciclones tropicales en el Atlántico.

Hasta el momento no se ha formado ningún huracán en la cuenca del Atlántico, pese a que esta semana suele ser en promedio el pico de la temporada. Tampoco hay señales de que vaya a generarse uno en el corto plazo. Esto significa que se batirá el récord de la fecha más tardía de la temporada sin que se haya formado un huracán en el Atlántico desde el comienzo de la era satelital, en la década de 1960, comenta BBC News.

Hasta ahora, el récord era el 11 de septiembre, registrado en 2002 y 2013.

En una temporada promedio a esta altura ya se habrían formado ocho tormentas tropicales con nombre y tres huracanes. Este año, en cambio, solo se dieron cinco tormentas tropicales: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly y Edouard.

La temporada de huracanes de 2026 quedará en los registros como una de las más desiguales de la historia reciente: mientras el océano Pacífico batió marcas de actividad ciclónica, el océano Atlántico vivió una de sus temporadas más tranquilas en años.

El factor detrás de este contraste fue El Niño, el fenómeno climático que consiste en el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial y que es uno de los más intensos jamás registrados, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) confirmó, en su informe de noviembre de 2026, que durante octubre las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial superaron lo normal en entre 2,5 °C y 6,5 °C.

Ese sobrecalentamiento no solo moldeó la temporada de huracanes, sino que apunta a que el evento seguirá fortaleciéndose al menos hasta el primer trimestre de 2027.

Isaías fue el único huracán mayor del Atlántico en 2026, alcanzó vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora. Según NOAA, la cuenca atlántica produjo solo 10 tormentas con nombre durante la temporada 2026, que va del 1ro. de junio al 30 de noviembre. En una temporada promedio se esperan 14 tormentas, siete huracanes y tres huracanes mayores, es decir, aquellos con vientos sostenidos de al menos 179 kilómetros por hora. (Tomado de Juventud Rebelde) (Un calentamiento anómalo en las aguas ecuatoriales configuró dos realidades opuestas durante este ciclo meteorológico. Autor: Washington Examiner)