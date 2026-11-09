Constituyen Comité Directivo Nacional 2026 de Mi Costa, proyecto del que Santa Cruz del Sur es sitio de intervención

La Habana, 9 nov.- Representantes de organismos e instituciones cubanos integraron el Comité Directivo Nacional 2026 del proyecto Mi Costa, que cuenta con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Uno de sus promotores es el Instituto de Geodesia y Astronomía, y en una comunicación en Facebook informó también que en el encuentro se reconoció el aval satisfactorio otorgado por el Fondo Verde para el Clima a las acciones desarrolladas y los resultados hasta la fecha.

Señaló que la presidenta del Grupo de Interfaz, Apoyo y Asesoría Técnica, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, presentó su balance, con énfasis en las principales acciones ejecutadas, los resultados y las metas que aún quedan pendientes.

El espacio significó una oportunidad para evaluar los avances, fortalecer la coordinación interinstitucional y dar continuidad a las operaciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de Mi Costa, añadió.

Tal proyecto abarca siete provincias y 24 municipios de la costa sur de Cuba, con la intención de rehabilitar ecosistemas costeros, promover la reforestación, gestionar adecuadamente los flujos de agua esenciales y fortalecer las capacidades institucionales de los pobladores y los tomadores de decisiones.

Mi Costa: miembros del proyecto y estudiantes realizaron una limpieza de plantas invasoras en área de la costa

El proyecto labora en la rehabilitación, protección y restauración de ecosistemas costeros en 1.300 km de la costa sur de #Cuba

(Con ✍️: Educación en #SantaCruzdelSur) https://t.co/dwLe7tUTcR — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 19, 2026

Comenzó el Taller Nacional de Capacitación para el Monitoreo Comunitario de #MiCosta, proyecto en el que #SantaCruzdelSur tiene intervención directa en la comunidad de Playa Bonita: apuesta por la resiliencia en la adaptación ante cambio climático

(Con ✍️: Mi Costa #Camagüey) https://t.co/3IvE0R8N33 — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 27, 2026

Es financiado por el Fondo Verde para el Clima y funciona sobre la adaptación basada en ecosistemas y tiene como propósito no solo fortalecer la resiliencia costera, sino también brindar apoyo a las poblaciones vulnerables, con énfasis en la equidad de género en su implementación. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias) (Foto: Proyecto Internacional Mi Costa, Camagüey, Cuba/ Facebook)