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Constituyen Comité Directivo Nacional 2026 de Mi Costa, proyecto del que Santa Cruz del Sur es sitio de intervención

Redacción Digital

La Habana, 9 nov.- Representantes de organismos e instituciones cubanos integraron el Comité Directivo Nacional 2026 del proyecto Mi Costa, que cuenta con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Uno de sus promotores es el Instituto de Geodesia y Astronomía, y en una comunicación en Facebook informó también que en el encuentro se reconoció el aval satisfactorio otorgado por el Fondo Verde para el Clima a las acciones desarrolladas y los resultados hasta la fecha.

Señaló que la presidenta del Grupo de Interfaz, Apoyo y Asesoría Técnica, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, presentó su balance, con énfasis en las principales acciones ejecutadas, los resultados y las metas que aún quedan pendientes.

El espacio significó una oportunidad para evaluar los avances, fortalecer la coordinación interinstitucional y dar continuidad a las operaciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de Mi Costa, añadió.

Tal proyecto abarca siete provincias y 24 municipios de la costa sur de Cuba, con la intención de rehabilitar ecosistemas costeros, promover la reforestación, gestionar adecuadamente los flujos de agua esenciales y fortalecer las capacidades institucionales de los pobladores y los tomadores de decisiones.

Es financiado por el Fondo Verde para el Clima y funciona sobre la adaptación basada en ecosistemas y tiene como propósito no solo fortalecer la resiliencia costera, sino también brindar apoyo a las poblaciones vulnerables, con énfasis en la equidad de género en su implementación. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias) (Foto: Proyecto Internacional Mi Costa, Camagüey, Cuba/ Facebook)

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