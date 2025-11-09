Condecora presidente de Angola a Fidel y Raúl por su legado internacionalista

Angola, 9 nov.- En ceremonia encabezada por el presidente de Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, fueron entregadas medallas de la clase “Honor”, máxima distinción, al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líderes histórico y actual de la Revolución Cubana.

El embajador de Cuba en Angola recibió las condecoraciones de manos del mandatario angolano, en medio de la ovación de los asistentes puestos de pie, en una clara expresión de reconocimiento, admiración y respeto hacia la figura de Fidel, cuyo legado tiene profundas raíces en este pueblo hermano con decenas de miles de historias de vidas beneficiadas por la acción del pueblo cubano bajo la guía del Comandante en Jefe.

El presidente Lourenço fue explícito en el reconocimiento a la ayuda de Cuba durante sus palabras en el discurso de apertura de la octava ceremonia de entrega de las medallas alusivas al 50 Aniversario de la Independencia Nacional, acontecida este 6 de noviembre de 2025. Al respecto expresó:

“Agradecemos la ayuda del pueblo hermano de Cuba, desde la realización de la muy audaz ‘Operación Carlota’, que abrió el camino para la llegada y participación de soldados cubanos en las principales operaciones militares en Angola contra los invasores extranjeros, agradecemos la formación masiva de nuestros jóvenes en Cuba en especialidades civiles y militares y la cooperación en educación y salud, mientras se formaban nuestros cuadros”.

Otras figuras internacionales prominentes fueron también reconocidas con la máxima distinción, entre ellos Nelson Mandela (Sudáfrica), Robert Gabriel Mugabe (Zimbabue), Samuel Daniel “Sam Nujoma” (Namibia), Samora Moisés Machel (Mozambique) y Xi Jinping (China).

Una lista adicional de combatientes internacionalistas cubanos recibió también tributo con las medallas de las clases “Independencia” y “Paz y Desarrollo”, durante el mismo homenaje.

Las medallas por el medio siglo de independencia de Angola fueron instituidas mediante la Ley No. 2/25, aprobada en la Asamblea Nacional de Angola el pasado 18 de marzo.

La epopeya internacionalista de miles de combatientes y civiles cubanos en Angola ha sido una de las páginas más hermosas de la historia de nuestro pueblo. Precisamente, el pasado 5 de noviembre se cumplieron cinco décadas del inicio de la Operación Carlota, que al decir de Fidel fue “la más justa, prolongada, masiva y exitosa campaña militar internacionalista de nuestro país”.

Durante casi 16 años, entre 1975 y 1991, un total de 377 033 combatientes internacionalistas y 50 000 civiles cubanos apoyaron voluntariamente al pueblo angolano. Lamentablemente, 2 077 de ellos no sobrevivieron para ver la victoria.

La enorme proeza de los valientes combatientes de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola (FAPLA), con el apoyo de los internacionalistas cubanos, los militantes de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO por sus siglas en inglés), y de asesores soviéticos, no solo garantizó la independencia e integridad territorial de Angola, sino que cambió también el curso de la historia en África Austral con el logro de la independencia de Namibia y el fin del oprobioso régimen del Apartheid en Sudáfrica.

Al informar que la Operación Carlota había concluido, mediante discurso pronunciado el 27 de mayo de 1991, el General de Ejército Raúl Castro Ruz expresó:

“Gracias a Angola, comprendemos en todo su alcance la enseñanza del compañero Fidel de que cuando un pueblo como el cubano ha sido capaz de combatir y de sacrificarse por la libertad de otro pueblo, ¡qué no será capaz de hacer por sí mismo!” (Tomado de Radio Cadena Agramonte)