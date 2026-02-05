Comparecencia especial ante la prensa del Presidente Miguel Díaz-Canel (+ Fotos, Video y Cobertura Ampliada)

La Habana, 5 de Feb. -El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez comparece hoy desde las 10 de la mañana ante medios nacionales y extranjeros. El encuentro se transmite en cadena nacional de radio y televisión, así como a través del canal de YouTube de la Presidencia. Ver vídeo en vivo aquí:

10.18 a.m. Cuba dispuesta a continuar colaboración con Venezuela

La Habana, 5 feb.- Cuba está dispuesta a continuar la colaboración con Venezuela ante el nuevo escenario impuesto tras la agresión de Estados Unidos y el ilegal secuestro del jefe de Estado de ese país, afirmó hoy el presidente Miguel Díaz-Canel.

En conferencia de prensa transmitida por la televisión nacional, el mandatario cubano señaló que los vínculos económicos, comerciales, y los proyectos de colaboración entre ambas naciones, entre ellos el energético, se tejieron durante años y beneficiaron a las dos partes y a otros países del área, a través de ALBA-TCP y Petrocaribe.

Recordó que en los últimos tiempos Venezuela ha estado sometida a sanciones, medidas coercitivas, a presiones que han afectado también ese intercambio, sobre todo desde que comenzó el bloqueo energético y naval, que ha impedido la llegada de barcos venezolanos o de otros países con combustible hacia Cuba, y se recrudece más aún con la orden ejecutiva de Trump.

El futuro de las relaciones de Venezuela –dijo- está en la manera en que seamos capaces de construirlo desde la situación presente de una Venezuela que ha sido agredida, a la que ilegalmente le secuestraron al presidente y a su esposa y los mantienen en una prisión en los Estados Unidos.

Remarcó Díaz-Canel que Cuba no impone cooperación a otros países, la ofrece cuando gobiernos, pueblos de naciones la piden, y bajo ese concepto de solidaridad y complementariedad se ha mantenido la colaboración con Venezuela en estos años.

Con esa nación bolivariana tenemos compromisos, tenemos sentimientos muy intensos, y mientras el gobierno venezolano propicie, defienda que haya colaboración, Cuba estará dispuesta a colaborar, apuntó.

10:36 a.m. Cuba dispuesta a diálogo respetuoso con Estados Unidos

La Habana, 5 feb.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que su país mantiene la disposición al diálogo con Estados Unidos, sobre la base del respeto a su soberanía, independencia y autodeterminación.

Apuntó que su gobierno está dispuesto a debatir sobre cualquier tema, sin presiones ni pre condicionamientos, para construir una relación civilizada entre vecinos, que le aportaría beneficios a los pueblos de las dos naciones.

Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano; reconocemos los valores de su historia, de su cultura, agregó el jefe de Estado cubano en conferencia de prensa transmitida hoy por la televisión nacional.

Cuando hemos tenido oportunidad de que existan espacios de encuentro entre nuestros pueblos en diferentes sectores, en el científico, deportivo, religioso, cultural, de la salud, incluso diálogo a nivel político, hemos encontrado que hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicio, que pueden aportar muchísimo, señaló.

De cuántas cosas privamos a ambos pueblos por esa política decadente, prepotente y criminal de bloqueo, que se recrudece, reflexionó.

Esa es nuestra posición, es una posición también de continuidad y yo creo que es posible, concluyó el mandatario.

10:43 a.m. Denuncia presidente Díaz-Canel planes terroristas contra Cuba

La Habana, 5 feb (Prensa Latina) El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció en esta capital que desde Estados Unidos organizan y financian acciones terroristas contra Cuba y adelantó que próximamente revelarán detalles de esos planes.

En conferencia de prensa, el mandatario cubano respondió a Prensa Latina que en los próximos días detallarán esos planes violentos contra Cuba, y que son expresión de cómo durante más de seis décadas el terrorismo ha sido apoyado, financiado y organizado por sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

Calificó de manipulación política, mentira y calumnia deshonesta la acusación esgrimida por el gobierno de Donald Trump la semana pasada, cuando emitió una orden ejecutiva que invoca la emergencia nacional y asegura que Cuba alberga terroristas y promueve el terrorismo internacional.

Cuba no es un país terrorista, no es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos; Cuba no ha organizado acciones terroristas contra esa nación, enfatizó el presidente.

En ese sentido, calificó de espuria la lista de Washington donde se incluye a Cuba como un Estado que supuestamente patrocina el terrorismo internacional y acusó a la Casa Blanca de manipulación política al utilizar el tema del terrorismo para presionar a Cuba.

Sin prueba alguna la administración Trump incluyó a la mayor de las Antillas en esa lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, lo que contradice la posición del gobierno de Joe Biden que reconoció públicamente no había ni pruebas ni razones para ello, apuntó Díaz-Canel.

Subrayó que “no protegemos terroristas, ni hay organizaciones de este tipo en Cuba”, y agregó que tampoco hay fuerzas militares en Cuba de otras naciones, ni bases militares extranjeras. “Tenemos cooperación y acuerdos en materia militar con países amigos, aliados, pero eso no significa que haya bases en nuestro territorio”, enfatizó.

Por el contrario, resaltó, es Estados Unidos el que tiene bases militares en todo el mundo y se distingue por llevar terrorismo de Estado a no pocos lugares, como la Palestina ocupada, la Venezuela donde secuestraron a Maduro, o las lanchas que bombardearon y hundieron en el Caribe sin evidencias.

“¿De qué lado está la verdad?”, se cuestionó el mandatario. Es Estados Unidos el principal promotor del terrorismo a nivel mundial, insistió.

El mandatario recordó la perversidad de sucesivas administraciones estadounidenses que han financiado y orquestado el terrorismo de Estado contra el pueblo cubano y las más de tres mil víctimas mortales por acciones violentas provenientes desde aquel país.

Evocó pasajes de la historia como las acciones terroristas de Boca de Samá, en Holguín, el asesinato del joven alfabetizador Manuel Ascunce Domenech, la explosión en pleno vuelo de una aeronave de Cubana de Aviación en Barbados donde murieron 73 personas, o los más de 600 intentos de asesinato del Comandante en Jefe Fidel Castro, a lo que se une la muerte de 32 cubanos el pasado 3 de enero en Caracas, cuando defendían no solo al presidente Nicolás Maduro, sino la dignidad de un pueblo, apuntó.

Díaz-Canel refirió que si se repasan los actuales conflictos internacionales se verá directa o indirectamente la incitación, el apoyo o la participación directa de tropas estadounidenses.

El mundo sería otro si Estados Unidos no tuviera esa visión tan guerrerista de la vida y no existiría esa angustia en los pueblos donde el Ejército norteamericano ha intervenido, concluyó.

11:08 a.m. Cuba apuesta por fuentes renovables ante compleja situación

La Habana, 5 feb (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, detalló hoy un programa nacional actualizado para impulsar las fuentes renovables de energía, como vía estratégica para alcanzar la soberanía energética y contrarrestar los efectos del bloqueo.

Durante una conferencia de prensa con medios nacionales y extranjeros, el mandatario enfatizó que la compleja coyuntura actual debe aprovecharse como «una oportunidad» para avanzar en la sostenibilidad, utilizando las fuentes que posee el país: el crudo nacional, el sol, el viento, el agua y la biomasa.

El país tiene que ser capaz de sostenerse energéticamente con las fuentes de energía que nosotros poseemos, afirmó el Jefe de Estado, al actualizar el plan energético nacional.

El presidente recordó que el año pasado se incorporaron mil megawatts(MW) de capacidad renovable y se aspira a una cifra cercana este año, lo que situaría al país cerca del 20 por ciento de generación eléctrica con fuentes limpias, acercándose a la meta del 25 por ciento prevista para 2030.

Entre las acciones inmediatas, destacó la conexión en febrero de 98 MW en parques fotovoltaicos y en marzo de 58 MW adicionales, con incorporaciones mensuales durante todo el año.

Subrayó las inversiones en fuentes renovables con sistemas de acumulación, que garantizan estabilidad en la red y permiten generar electricidad durante la noche con la energía solar captada de día.

En un paso crucial, se instalan cinco mil sistemas fotovoltaicos domésticos con acumulación en viviendas aisladas, lo que completará la electrificación total del país. El programa otorga máxima prioridad a garantizar energía en servicios vitales para la población.

Se instalarán otros cinco mil módulos fotovoltaicos en 161 hogares maternos, 156 hogares de ancianos, 305 casas de abuelos, 556 policlínicos, 336 sucursales bancarias y 349 oficinas comerciales para trámites.

Se puede ir la corriente en esos lugares y los hogares maternos van a tener energía, subrayó el presidente.

Díaz-Canel informó además sobre la entrega d diez mil sistemas fotovoltaicos adicionales, con facilidades de pago y créditos, priorizados para personal de la salud y la educación.

Asimismo, se establecieron incentivos arancelarios y de precios para que cualquier ciudadano pueda adquirir e instalar sistemas de generación distribuida y aportar a la red eléctrica nacional o a su comunidad.

El mandatario también destacó la recuperación de capacidades en parques eólicos existentes y nuevas inversiones en este sector, particularmente en la zona de La Herradura, en Las Tunas.

Subrayó que el país ha desarrollado una fuerza especializada que redujo el tiempo de construcción de un parque fotovoltaico de tres meses a 45 días, gracias a la capacitación y la incorporación de nuevas tecnologías.

11:16 a.m. Cuba prepara medidas ante compleja situación energética por bloqueo

La Habana, 5 feb.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció hoy la implementación de un grupo de medidas gubernamentales, que incluyen restricciones en el consumo, para enfrentar una compleja situación energética agudizada por las medidas coercitivas de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de Estado explicó que desde diciembre no se recibe combustible debido al reforzamiento del bloqueo contra Venezuela, lo cual afecta la generación eléctrica y actividades económicas y sociales básicas.

Tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo ya la generación eléctrica, sino actividades básicas que tienen que ver directamente con la población, afirmó.

El mandatario informó que el Consejo de Ministros se reunió para aprobar directivas, actualizadas a partir de las indicaciones del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro durante el «período especial», con el objetivo de enfrentar el desabastecimiento.

Aunque haya bloqueo energético, nosotros no renunciamos a recibir combustible en nuestro país. Eso es un derecho que tenemos y estamos haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo abastecimiento, aseveró.

Díaz-Canel calificó de condenable y criminal la política de una potencia que busca asfixiar a una pequeña nación, al preguntarse: ¿Qué derecho tiene una nación para evitar que a un país le llegue combustible?.

Como parte de la estrategia para contrarrestar los efectos del bloqueo, el presidente detalló varias acciones en marcha: como el incremento de la producción nacional.

El mandatario precisó que se impulsará la extracción de petróleo y gas acompañante y este año se prevé conectar 20 mil nuevos consumidores habaneros a la red de gas manufacturado.

Asimismo, apuntó que científicos cubanos trabajan en proyectos para refinar el crudo nacional y obtener derivados como gasolina y diésel, tras una prueba exitosa a finales del año pasado.

También se avanza en la recuperación y construcción de nuevas capacidades de almacenamiento de combustible, perdidas tras el incendio de Matanzas, para poder recibir más volúmenes.

Vamos a verlo como oportunidad para desarrollarnos, para tener desarrollo sostenible, para ser más soberanos energéticamente y ser menos dependientes, subrayó el presidente.

El mandatario reconoció que las medidas, algunas restrictivas, van a demandar esfuerzo y sacrificio a la población, pero enfatizó que la opción de la rendición no existe para Cuba.

11:23 a.m. Cuba prevalecerá frente a agresiones de EE.UU., afirma Díaz-Canel

La Habana, 5 feb.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que su país prevalecerá frente al escenario particularmente difícil que impone la agresividad del Gobierno de Estados Unidos.

El jefe de Estado aseguró en conferencia de prensa transmitida por la televisión nacional que la idea del supuesto colapso del sistema cubano está en la mentalidad y en la filosofía imperial, pero no en la mentalidad de los habitantes de esta isla.

Recordó que Cuba ha tenido que enfrentar durante décadas carencias, dificultades, vicisitudes provocadas por imposiciones y presiones “que no se le imponen a nadie en el mundo, ni de una manera tan prolongada”, pero resiste con creatividad y defiende las ideas en las que cree, con seguridad en la victoria.

Hemos vivido, todas las generaciones de cubanos que nacimos en los primeros años de la Revolución hasta las más actuales, nuestros nietos, nuestros hijos, nacimos y vivimos bloqueados, y nacimos bajo los signos de esa asfixia económica, recordó.

De acuerdo con el mandatario cubano, Estados Unidos ha tratado de caracterizar la situación cubana con la teoría del Estado fallido, asociada a una de las direcciones en las cuales se empeña el gobierno de esta potencia para derrocar a la Revolución cubana: la asfixia económica.

Señaló que la amenaza del presidente Donald Trump de que no queda otra cosa que hacer para cumplir sus propósitos hacia Cuba, que “tomar el lugar y arrasar”, expresa la segunda fase de esa política.

Frente al escenario actual, señaló que su país toma medidas que no explicó abiertamente “porque el enemigo está en una persecución de todas las luces que se le pueden abrir a Cuba, de todos los caminos que se le pueden abrir a Cuba”.

En ese esfuerzo de resistencia creativa frente a la agresividad del Gobierno de Estados Unidos, Cuba cuenta con la solidaridad de los pueblos y muchos gobiernos del mundo; Cuba no está sola, aseguró Díaz-Canel.

11:29 a.m. Cuba diseña transformaciones económicas con participación popular

La Habana, 5 feb.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy la importancia de los espacios deliberativos del Partido y el gobierno, y anunció un conjunto de transformaciones económicas y sociales urgentes, diseñadas con participación popular.

Durante una conferencia con medios nacionales y extranjeros, el mandatario afirmó que los recientes plenos provinciales del Partido Comunista de Cuba y sus continuaciones municipales han sido espacios no solo de debate, sino de “construcción de consenso”.

Díaz-Canel defendió tres pilares para el trabajo partidista y gubernamental: la comunicación política y social, la transformación digital con inteligencia artificial, y la ciencia e innovación como método para buscar soluciones a problemas complejos.

Al detallar las “transformaciones necesarias” en las que se debe trabajar con mayor celeridad, el presidente enumeró consensos surgidos del debate popular para el programa de gobierno.

La primera es un perfeccionamiento del sistema de dirección de la economía, buscando una adecuada relación entre la planificación centralizada y determinadas señales del mercado, así como entre la centralización y la descentralización.

Anunció un nuevo sistema de asignación de divisas para la actividad económica.

La segunda transformación es una reestructuración del aparato estatal, de gobierno y partido, para eliminar duplicidades, reducir gastos presupuestarios en estructuras no productivas y aumentar la eficiencia, en un contexto de dinámica demográfica negativa.

Un eje central expuesto por el presidente fue la “definitiva autonomía de la empresa estatal”, acompañada de un redimensionamiento del sector empresarial a nivel municipal.

Díaz-Canel enfatizó el rol exportador de las empresas, que generen ingresos en divisas y con ellos compren sus insumos y combustible, sin depender siempre de asignaciones centrales.

Este proceso, acotó, está intrínsecamente ligado a una tercera transformación: la autonomía de los municipios.

La estrategia, explicó, es fortalecer los sistemas productivos locales para que los territorios puedan autoabastecerse en lo fundamental, un concepto vital ante la escasez de combustible.

“Estamos defendiendo como un concepto que vamos a comer lo que se produzca en cada lugar”, subrayó.

El jefe de Estado comentó que este cambio conlleva una revisión del concepto de la canasta básica normada y anunció otras transformaciones que incluyen: renegociar la deuda externa, potenciar las asociaciones económicas entre los sectores estatal y no estatal.

Asimismo, instó a aprovechar la flexibilidad para la inversión extranjera directa, estimular la participación de los cubanos residentes en el exterior, y priorizar la transformación energética ya explicada.

Insistió en la necesidad de perfeccionar la política tributaria y monetaria, sanear las finanzas y modernizar el sistema bancario.

Durante su intervención, el presidente también se refirió al heroísmo del pueblo en medio de la compleja situación y definió a la resistencia cubana como una de creación y superación.

Sobre los jóvenes, afirmó: “no hay unidad si los jóvenes no están en esa unidad. No hay continuidad sin los jóvenes”.

El mandatario anunció que en los próximos días otros miembros del Gobierno y del Partido ofrecerán detalles de las medidas discutidas, especialmente las relacionadas con la crítica situación energética. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)