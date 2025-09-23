Cientos de cineastas apoyan la marcha por Palestina convocada en Festival de San Sebastián

España, 23 sep.- Cientos de cineastas, entre ellos directores y actores como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Antonio de la Torre y Maribel Verdú, se han adherido a la manifestación en apoyo a Palestina y contra el “genocidio en Gaza” que tendrá lugar el próximo miércoles en San Sebastián coincidiendo con el Festival Internacional de Cine de esta ciudad española

La protesta, organizada por la comunidad palestina en el País Vasco (norte de España) y respaldada por organizaciones del sector cinematográfico y entidades sociales, se celebrará justo después de la proyección en este festival, el Zinemaldia, de la película ‘The Voice of Hind Rajab’, que relata la muerte de una niña palestina de seis años durante un ataque israelí con la grabación real de sus llamadas.

El pase de este filme de la directora tunecina Kaouther Ben Hania tendrá lugar en el teatro Victoria Eugenia, situado a escasos metros de donde partirá a continuación la manifestación que ha sido anunciada este lunes en una rueda de prensa multitudinaria a la que han acudido numerosos representantes del mundo del cine.

Los actores españoles Antonio de la Torre e Itziar Atienza han sido los encargados de leer un comunicado en el que han llamado a secundar esta protesta, que tendrá como lema ‘Genozidioa stop!’ (‘¡Stop al genocidio!’, en vasco).

Antonio de la Torre afirmó que el caso de la pequeña Hind Rajab, recuperado en la película de Kaouther Ben Hania que obtuvo el Gran Premio del Jurado de Venecia, evidencia “una crueldad y salvajismo extremos”.

“Su asesinato es exponente de lo que está haciendo el Gobierno de Benjamín Netanyahu, no el noble pueblo judío, sino el gobierno actual de Israel que está cometiendo en Gaza un genocidio, unos crímenes de guerra y de lesa humanidad”, denunció De la Torre, quien alzó su voz para reclamar “hechos concretos” porque, según advirtió, “a Gaza y a Palestina no les queda tiempo”.

Por todo ello, explicó que el mundo del cine se suma a esta movilización y convoca a la ciudadanía a gritar todos juntos para “parar este genocidio” y que “no caiga en el olvido”. Se trata de mostrar un “mínimo de decencia moral y humanidad”, añadió.

Más de 350 los cineastas ya se han adherido a esta protesta, según el actor, entre ellos Aitana Sánchez Gijón, Alauda Ruiz de Azúa, Alberto Iglesias, Álex de la Iglesia, Belén Rueda, Inma Cuesta, Itziar Ituño, Javier Cámara, Javier Fesser, Jon Garaño y José Coronado. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)