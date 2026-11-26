Camagüey, 26 nov.- El día amaneció gris y el sol nunca quiso asomar. Este miércoles, diez años se cumplían del paso a la eternidad de Fidel y el tiempo parecía cómplice del dolor que representa la jornada.

Hasta el Salón Jimaguayú, donde una década atrás estuvieron las cenizas del Comandante en Jefe en su recorrido hacia Santiago de Cuba llegaron las principales autoridades del Partido Comunista y del Gobierno en Camagüey, quienes lideraron a estudiantes, trabajadores y soldados de todas las edades que manifestaron el respeto a la vida y obra del estadista.

El mayor Daniet Regueiro Artiles expresó al inicio del tributo la vigencia del ideario de Fidel en un contexto de marcado asedio a la Isla por parte de la administración norteamericana, empeñada en revertir el orden interno y sumir a las familias en sistemáticas carencias.

Entre los agradecidos estuvo la adolescente Ilianet Caballero Godínez, estudiante de Pedagogía, quien expresó que el líder revolucionario hizo mucho por los jóvenes y mantiene activo su aporte aunque ya hayan pasado diez años de su muerte. Desde la educación, dijo, tenemos la responsabilidad de mantener vivo el legado de Fidel en las futuras generaciones.

Por su parte la teniente coronel Yanelis Sánchez Ramírez, del Ministerio del Interior, aseguró que para el pueblo camagüeyano el Comandante en Jefe se mantiene vivo, presente en los corazones de todos los revolucionarios.

Una de las educadores presentes hoy en la Plaza Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz fue Rosa María Pimentel Pérez, quien llegó con orgullo a rendir tributo por décimo año a Fidel. “Un hombre que lo dio todo por el pueblo de Cuba, soy fiel seguidora de sus ideas, por eso me mantengo firme desde mi área en la defensa de la obra social. Diario rendimos homenaje desde las aulas mediante la enseñanza de la historia y la formación de las futuras generaciones de profesionales”.

En todos los rincones de Camagüey se aprecia la obra de Fidel, su impronta humanista impregna la tierra principeña y a sus habitantes, quienes llevaron flores, respeto y compromiso ante la foto que evidencia sus dimensiones de gigante. (Texto y fotos: Diosmel Galano Oliver/Radio Cadena Agramonte)