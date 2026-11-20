Camagüey, 20 nov.- El homenaje al Comandante en Jefe, cuando se aproxima el décimo aniversario de su fallecimiento, continuó en la ciudad con el evento provincial Impronta de Fidel Castro Ruz en el Derecho cubano.

Con sede en el Museo Casa Natal Ignacio Agramonte Loynaz, el evento contó con la participación de estudiantes y trabajadores de la Universidad de Camagüey, como parte de las actividades por el medio siglo de los estudios de Derecho en esa institución.

La cita comenzó con un recorrido por el museo y un homenaje al Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz, figura paradigmática del Derecho cubano y cuyo nombre lleva la casa de altos estudios local.

El profesor Salvador Villalobos González, jefe del Departamento de Derecho, moderó un panel integrado por estudiantes y un joven docente de la carrera, que trató los estudios de Derecho en Cuba y el rol del líder revolucionario en ellos.

En las ponencias se destacó la labor de Fidel, abogado de formación, en la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, la Reforma Urbana, la institucionalización constitucional, la seguridad social, el avance de las mujeres y el derecho universal a la enseñanza, con el objetivo de garantizar la justicia social del pueblo cubano. (Fuente: Universidad de Camagüey) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)